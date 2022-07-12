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    Обрезали с конца. Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца H»

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    Новый владелец российского бизнеса Pizza Hut, компания «Ной-М», как и ожидалось, изменила название сети пиццерий, но оно недалеко ушло от оригинального. Теперь рестораны называются «Пицца Н». Новые вывески уже начали появляться на улицах Петербурга, передает 12 июля корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка»
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    Из логотипа исчезли фирменные детали — красный цвет и знак в виде крыши печи. К слову, внутри ресторана всё ещё присутствуют старые логотипы.

    Рестораном на Невском, как и всей сетью теперь, управляет московское ООО «Ной-М». Именно ему, как в начале июня сообщал «Коммерсантъ», американская компания Yum! Brands, которой принадлежит бренд Pizza Hut, продала свой бизнес в России.

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    80 % «Ной-М» принадлежит Владимиру Мехришвили, старшему вице-президенту компании «Ростик», в которую входит группа «Росинтер», развивающая в России сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. По 10 % принадлежит совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой.

    Сеть пиццерий в России вместе с американскими партнерами также развивал польский холдинг Amrest, но, как сообщали СМИ, компания не планирует развивать Pizza Hut в России. Она в мае заявила об уходе из страны и пытается найти покупателя на свое российское подразделение. При этом международный сайт Yum! Brands всё ещё отсылает на сайт Pizza Hut, принадлежащий AmRest.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка»

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