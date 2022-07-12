Обрезали с конца. Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца H»

Новый владелец российского бизнеса Pizza Hut, компания «Ной-М», как и ожидалось, изменила название сети пиццерий, но оно недалеко ушло от оригинального. Теперь рестораны называются «Пицца Н». Новые вывески уже начали появляться на улицах Петербурга, передает 12 июля корреспондент «Фонтанки».
Из логотипа исчезли фирменные детали — красный цвет и знак в виде крыши печи. К слову, внутри ресторана всё ещё присутствуют старые логотипы.
Рестораном на Невском, как и всей сетью теперь, управляет московское ООО «Ной-М». Именно ему, как в начале июня сообщал «Коммерсантъ», американская компания Yum! Brands, которой принадлежит бренд Pizza Hut, продала свой бизнес в России.
80 % «Ной-М» принадлежит Владимиру Мехришвили, старшему вице-президенту компании «Ростик», в которую входит группа «Росинтер», развивающая в России сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. По 10 % принадлежит совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой.
Сеть пиццерий в России вместе с американскими партнерами также развивал польский холдинг Amrest, но, как сообщали СМИ, компания не планирует развивать Pizza Hut в России. Она в мае заявила об уходе из страны и пытается найти покупателя на свое российское подразделение. При этом международный сайт Yum! Brands всё ещё отсылает на сайт Pizza Hut, принадлежащий AmRest.