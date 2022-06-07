Pizza Hut уходит из России. Сеть сменила оператора и ждёт новую вывеску

Польский холдинг Amrest не будет развивать в России сеть Pizza Hut. Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, компания продала бизнес ООО «Ной-М». В Amrest подтвердили, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ.



Сумма сделки, по экспертным оценкам, могла составить 300 млн рублей. Права на бренд в неё не вошли. Так что после сделки пиццерии могут сменить название. Но «Ной-М» пока не подавал заявок на регистрацию нового бренда.

