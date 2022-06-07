    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Петербург — МариуполюПрокуроский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Pizza Hut уходит из России. Сеть сменила оператора и ждёт новую вывеску

    960
    5 комментариев

    Польский холдинг Amrest не будет развивать в России сеть Pizza Hut. Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, компания продала бизнес ООО «Ной-М». В Amrest подтвердили, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ.

    Сумма сделки, по экспертным оценкам, могла составить 300 млн рублей. Права на бренд в неё не вошли. Так что после сделки пиццерии могут сменить название. Но «Ной-М» пока не подавал заявок на регистрацию нового бренда.

    В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. Изначально в РФ сеть управлялась польской Amrest и американской Yum! Brands (владелец бренда). Но в 2018 году Amrest выкупила заведения американских партнёров и приобрела мастер-франшизу бренда.

    Amrest в начале мая заявил о планах покинуть российский рынок. Но Yum! Brands ещё до начала спецоперации на Украине была недовольна работой российских заведений.

    80 % «Ной-М» принадлежит Владимиру Мехришвили, старшему вице-президенту компании «Ростик», в которую входит группа «Росинтер», развивающая в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. По 10 % принадлежит совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    265056402
    надо переименовывать компании в название, содержащее "Россия" в явном виде. Или городов. Тогда самой России или городу некуда уходить, и всё, придётся остаться.
    AlexZZZ
    А я то думаю, чего они в последний месяц перестали готовить на их фирменном пан-тесте пиццу....
    Савва Морозов
    лучше вместе с горбачом
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close