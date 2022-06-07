Pizza Hut уходит из России. Сеть сменила оператора и ждёт новую вывеску

Польский холдинг Amrest не будет развивать в России сеть Pizza Hut. Об этом 7 июня сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, компания продала бизнес ООО «Ной-М». В Amrest подтвердили, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ.
Сумма сделки, по экспертным оценкам, могла составить 300 млн рублей. Права на бренд в неё не вошли. Так что после сделки пиццерии могут сменить название. Но «Ной-М» пока не подавал заявок на регистрацию нового бренда.
В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. Изначально в РФ сеть управлялась польской Amrest и американской Yum! Brands (владелец бренда). Но в 2018 году Amrest выкупила заведения американских партнёров и приобрела мастер-франшизу бренда.
Amrest в начале мая заявил о планах покинуть российский рынок. Но Yum! Brands ещё до начала спецоперации на Украине была недовольна работой российских заведений.
80 % «Ной-М» принадлежит Владимиру Мехришвили, старшему вице-президенту компании «Ростик», в которую входит группа «Росинтер», развивающая в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. По