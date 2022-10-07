    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, ю-з

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.25eur58.24
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиНа удаленку становись!Справочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Магазины OBI могут поменять название

    3434
    5 комментариев

    Российские магазины DIY-сети OBI, созданной в Германии, готовятся к ребрендингу и могут поменять название на OBBI или HOBI.

    Как пишет 7 октября «Коммерсантъ», российское юрлицо сети в конце сентября подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, в начале октября — на регистрацию OBBI, а также зарегистрировало домен h-obi.ru.

    Сменить вывеску новым владельцам надо в течение полугода после передачи активов немцами. Напомним, немецкая DIY-сеть OBI GmbH пришла в Россию в 2003 году, в марте 2022 года приостановила работу из-за военной спецоперации на Украине, а в апреле объявила о передаче бизнеса в доверительное управление. Владельцем стала ГК MAX. Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил российский бизнес OBI за 600 рублей. В конце апреля магазины снова открылись. На сайте сети указано, что компания намерена перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. По мнению экспертов, полный ребрендинг удастся провести не ранее будущего года.

    В самом OBI изданию рассказали, что изучают различные сценарии развития бизнеса, главным приоритетом является наращивание продаж. После возобновления работы сеть, по словам экспертов, столкнулась с дефицитом товаров, судебными исками от поставщиков и арендодателей, а также на некоторых точках — с падением трафика.

    В Петербурге работают пять магазинов OBI.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    А1357907 Окт 2022 в 09:18
    Лучше IBO…
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close