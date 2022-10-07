Магазины OBI могут поменять название

Российские магазины DIY-сети OBI, созданной в Германии, готовятся к ребрендингу и могут поменять название на OBBI или HOBI.



Как пишет 7 октября «Коммерсантъ», российское юрлицо сети в конце сентября подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, в начале октября — на регистрацию OBBI, а также зарегистрировало домен h-obi.ru.



Сменить вывеску новым владельцам надо в течение полугода после передачи активов немцами. Напомним, немецкая DIY-сеть OBI GmbH пришла в Россию в 2003 году, в марте 2022 года приостановила работу из-за военной спецоперации на Украине, а в апреле объявила о передаче бизнеса в доверительное управление. Владельцем стала ГК MAX. Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил российский бизнес OBI за 600 рублей. В конце апреля магазины снова открылись. На сайте сети указано, что компания намерена перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. По мнению экспертов, полный ребрендинг удастся провести не ранее будущего года.