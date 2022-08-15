«Ушел за бесценок». Новый владелец российского Obi рассказал, сколько заплатил за убыточный бизнес

Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович купил российский бизнес Obi за 600 рублей. Об этом он рассказал 15 августа в интервью Forbes. До пандемии бизнес оценивался в 100 млн евро, утверждает он.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что сумма сделки составила 6 евро за шесть юрлиц ретейлера, таким образом, Йозеф Лиокумович заплатил немецким собственникам по курсу 100 рублей за евро.
В начале августа сеть магазинов товаров для дома и ремонта Obi сменила владельцев. Собственником стала компания «ГИСК МАХ». К ней перешли шесть российских юрлиц российского ретейлера, под управлением которых находится 27 магазинов.
Сама «ГИСК МАХ» днем ранее тоже сменила состав собственников. 60% отныне принадлежит израильскому бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, 40% осталось за владельцем Московского института экзистенциальных исследований Ильей Колобковым.
Бизнес Obi несколько лет был убыточным и в 2022 году получил иски от контрагентов более чем на 1 млрд евро.
Йозеф Лиокумович считает, что «бизнес ушел за бесценок» и в него «надо много вкладывать, наводить порядок». В частности, бизнесмен утверждает, что многие договоры, которые привели к искам, были заключены «против интересов компании».
OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России в марте 2022 года. После этого материнская компания сети объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление. В конце апреля торговые точки Obi снова заработали в России.