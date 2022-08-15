«Ушел за бесценок». Новый владелец российского Obi рассказал, сколько заплатил за убыточный бизнес

Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович купил российский бизнес Obi за 600 рублей. Об этом он рассказал 15 августа в интервью Forbes. До пандемии бизнес оценивался в 100 млн евро, утверждает он.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что сумма сделки составила 6 евро за шесть юрлиц ретейлера, таким образом, Йозеф Лиокумович заплатил немецким собственникам по курсу 100 рублей за евро.



В начале августа сеть магазинов товаров для дома и ремонта Obi сменила владельцев. Собственником стала компания «ГИСК МАХ». К ней перешли шесть российских юрлиц российского ретейлера, под управлением которых находится 27 магазинов.

