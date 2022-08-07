«Это как продать «Титаник» за час до затопления». Что будет с российскими магазинами Obi после смены собственника

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться





Магазины немецкой DIY-сети, накопившие почти 1 млрд долгов, обрели нового владельца и вскоре начнут менять вывески. Но у бизнеса, который и раньше был убыточным, шансов на выживание крайне мало, во всяком случае, в прежнем формате, уверены эксперты.

Сеть магазинов товаров для дома и ремонта Obi сменила владельцев, следует из данных СПАРК. Новым владельцем с 5 августа стала компания «ГИСК МАХ». К ней перешли шесть российских юрлиц российского ретейлера, под управлением которых находится 27 магазинов.



Сама «ГИСК МАХ» днем ранее тоже сменила состав собственников. 60% отныне принадлежит израильскому бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, 40% осталось за владельцем «Московского института экзистенциальных исследований» Ильей Колобковым. «ГИСК МАХ» специализируется на разработке строительных проектов. Впрочем, судя по данным СПАРК, основанная в 2019 году компания какой-либо коммерческой деятельности не вела. Данные о финансовых результатах отсутствуют.

Участники рынка, знакомые с параметрами сделки, называют ключевой фигурой именно Йозефа Лиокумовича. Предприниматель присматривался к активам Obi еще весной и искал партнеров среди местных ретейлеров, рассказал один из них. При этом он позиционировал себя как хорошего друга немецких владельцев OBI — семьи Хауб, говорит другой собеседник.



О том, что Йозеф Лиокумович получит активы Obi, ранее сообщила газета «Ведомости». По данным издания, цена сделки была символическая — 1 евро. Но Йозеф Лиокумович настаивает, что заплатил за бизнес в шесть раз больше — по евро за каждое юрлицо, знают знакомые с бизнесменом участники рынка.

Судьба DIY-сети с оборотом 48,5 млрд рублей находилась в подвешенном состоянии с весны 2022 года, когда немецкие собственники фактически бросили российский бизнес на произвол судьбы. В марте Obi GmbH объявила о приостановке деятельности в России, а также заблокировала доступ к собственной ИТ-системе своим российским магазинам. Но российской ИТ-команде удалось обойти немецкие блокировки и в конце апреля возобновить работу.



«Хоби» вместо Obi

Связаться с самим Йозефом Лиокумовичем «Фонтанке» не удалось. Но, вероятно, первым шагом нового собственника будет ребрендинг. Право на использование российским юрлицом товарных знаков Obi истечет в конце августа, знают участники рынка. Собеседники, знакомые с Йозефом Лиокумовичем, слышали о планах добавить к названию букву «H», в результате чего на вывесках может появиться слово Hobi, или «Хоби» — в русском варианте. Впрочем, этой идеей израильский бизнесмен делился еще весной и не исключают, что концепция может поменяться.



Свет на планы сети проливает фигура нового генерального директора. Им станет Леонид Довладбегян, который за последние 10 лет успел поработать директором интернет-магазина «Розовый кролик», интернет-магазина 220-volt.ru, а также проекта «Vprok.ru Перекресток». Также Леонид Довладбегян основал LED agency, которое занималось организацией всероссийских онлайн-распродаж «Киберпонедельник» и «Настоящая чёрная пятница». Сам топ-менеджер не стал комментировать свое назначение и дальнейшие планы. Но его трудоустройство в Obi «Фонтанке» подтвердили трое его знакомых.

Сильные компетенции Леонида Довладбегяна в области e-commerce могут говорить о том, что преемники Obi настроены переформатировать бизнес в сторону интернет-площадки, считает один из участников рынка. Новый формат, таким образом, будет представлять что-то вроде магазина-склада по типу «Юлмарта».

Впрочем, другой конкурент Obi сомневается, что такой проект реалистичен. «Возможно, задача — разобрать то, что еще осталось», — комментирует он. То есть речь, скорее, о реализации имеющихся запасов, в том числе путем онлайн-распродажи. А уж будут ли эти средства использованы на погашение долгов перед поставщиками или осядут на каких-то счетах, покажет время.



По данным СПАРК, совокупный объем товарных запасов Obi можно оценить в 9,8 млрд рублей. Других активов у компании нет. В собственности находится лишь один гипермаркет — остальные в аренде. Причем магазины компании, как правило, находились рядом с «Мегами» и после закрытия IKEA сильно просели в трафике.

На сайте Obi в начале августа появилось объявление о распродаже со скидками 50%, но пока речь идет о традиционной сезонной активности — дисконт предлагают на садовую мебель и другие подобные товары.

Поставщики теряют терпение

Сомневаться в реалистичности замысла трансформации заставляет финансовое положение компании. Немецкие собственники так легко были готовы расстаться с бизнесом, поскольку он генерировал убытки. В 2021 году чистый убыток российских юрлиц составил 2,4 млрд рублей, в 2020-м — 2,1 млрд рублей.

Простой не лучшим образом сказался на финансовом положении компании. Она перестала платить за аренду и задерживала расчеты с поставщиками. В итоге те пошли в суды. По данным СПАРК, сумма претензий, поданных к юрлицам Obi в 2022 году составила 995 млн рублей. Больше всего исков к ООО «Оби ФЦ» (395,7 млн рублей), ООО «Сделай своими руками» (330,7 млн рублей), ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» (241,9 млн рублей). Самые крупные иски — от торговых центров, тогда как поставщики пока предъявляют сравнительно скромные претензии. По большинству из них решения пока не вынесены.



Поставщики товаров не захотели обсуждать с «Фонтанкой» платежную дисциплину Obi, опасаясь, что публикация ухудшит и без того шаткое финансовое положение ретейлера, а значит, сделает возвращение задолженности еще более проблематичной.

Один из арендодателей, уже выигравших суд с Obi, пояснил, что его претензии касались платежей во время простоя. Впрочем, сейчас долги снова копятся. «Работать работают, но платят очень плохо», — говорит он. Задержка платежа достигает двух месяцев. Если ситуация продолжится, собственник намерен снова обращаться в суд. Однако надеется, что дела у компании все же пойдут в гору после смены собственников. «Будет работать, выберется», — комментирует собеседник издания.



Исков будет еще больше, уверен генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Поставщики обеспокоены, что бизнес убыточный», — комментирует он. Вывести Obi в прибыль было бы проблематично даже при стабильной экономической ситуации, но сейчас это попросту невозможно, считает эксперт. «Целевая аудитория Obi — средний класс, а сейчас средний класс получил удар под дых», — рассуждает Федяков.



По той же причине никто из действующих игроков DIY-рынка не заинтересован в покупке бизнес Obi. По итогам первого полугодия рынок товаров для дома и ремонта уже просел на 3%. Из-за роста цен и снижения доходов населения по итогам года падение может составить 10–15%, прогнозируют в INFOLine.

В отличие от Obi, «Максидом», «Петрович» и «Леруа Мерлен» имеют отдельно стоящие магазины в собственности. Они подтянут пояса и будут работать в ноль или в убыток, но им, во всяком случае, не надо платить за аренду», — считает Иван Федяков.

По мнению эксперта, Obi неизбежно будет оптимизировать арендный портфель и закрывать магазины. «Договориться будет сложно, компания будет требовать каникулы и скидки, а учитывая, что это уже не Obi, арендодатели могут, наоборот, повысить ставки, как это было с «Макдоналдс» после переименования во «Вкусно — и точка», — комментирует он.

Но в спасение бизнеса Obi в нынешнем виде Иван Федяков не верит. «Это как продать «Титаник» за час до затопления — уже на две части развалился корпус корабля, надо доплачивать, чтобы продать тонущую посудину», — комментирует эксперт состоявшуюся сделку.



Воскресить компанию помогла бы радикальная перестройка бизнеса. «Нужна перестройка с точки зрения каналов продаж, с точки зрения бренда и его позиционирования. Но эта совокупность задач выглядит настолько сложной, что проще было бы начать с нуля», — добавляет он. Так что было бы логично провести распродажу, чтобы рассчитаться с контрагентами, и затем начать все заново. Но для этого понадобятся колоссальные средства на развитие и рекламу. Где их собирается брать новый собственник, неочевидно. Не исключено, что покупатель рассчитывает на льготные кредиты от Минпромторга.



Впрочем, другой собеседник на рынке считает маловероятным, что российские власти будут спасать Obi. «Масштаб бизнеса далек от того же «Макдоналдс», да и многие сотрудники за время простоя уже нашли новую работу», — уверен он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

