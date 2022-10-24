KFC продал рестораны в России местному менеджменту, который переименует их в Rostic’s

Американский холдинг Yum! Brands продал 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова, которая сейчас управляет по франшизе 41 заведением KFC. Об этом 24 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из сторон сделки источник. Оценочная стоимость, по данным экспертов издания, около 1,3 млрд рублей.



По информации «Ъ», новый владелец обязан постепенно провести ребрендинг всех заведений KFC в России в Rostic’s. Окончательное закрытие сделки купли-продажи ожидается в конце года.

