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    KFC продал рестораны в России местному менеджменту, который переименует их в Rostic’s

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    3 комментария

    Американский холдинг Yum! Brands продал 70 собственных ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова, которая сейчас управляет по франшизе 41 заведением KFC. Об этом 24 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из сторон сделки источник. Оценочная стоимость, по данным экспертов издания, около 1,3 млрд рублей.

    По информации «Ъ», новый владелец обязан постепенно провести ребрендинг всех заведений KFC в России в Rostic’s. Окончательное закрытие сделки купли-продажи ожидается в конце года.

    В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Но франчайзинговые точки смогли продолжить работу.

    Американская Yum! Brands 3 августа объявила, что полностью уйдет из России, работающие под брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны сменить названия.

    В России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Структура Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет 70 заведениями KFC в РФ. 930 заведений под вывеской KFC в России управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ям Ресторантс Раша» 1 сентября зарегистрировала права на бренд Rostic’s.

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    Комментарии 3

    27443498424 Окт 2022 в 23:21
    Даёшь Блиндональдс!
    +1−2
    27443498424 Окт 2022 в 23:16
    О нет, самый убогий ребрендинг тех времен возращается 🥴
    +0−0
    ӦВВӦ24 Окт 2022 в 22:56
    У них такой стремный логотип, прям привет 90-е 🙈
    +1−1
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