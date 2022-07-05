«…и точка». Yum! Brands продает российские рестораны KFC

«Компания находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в сообщении. В Yum уточнили, что после совершения сделки компания уйдет из России.



В начале июня стало известно, что владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest продал бизнес российскому оператору за 300 млн рублей. По данным «Коммерсанта», новым собственником стала «Ной-М». Предполагалось, что после сделки Pizza Hut может получить в РФ новое название.

