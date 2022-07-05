    Пробки

    4/10

    usd55.09eur57.18
    Опасный пикетФСБ обыскивает ГИБДДКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «…и точка». Yum! Brands продает российские рестораны KFC

    3742
    19 комментариев

    Компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору.

    «Компания находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в сообщении. В Yum уточнили, что после совершения сделки компания уйдет из России.

    В начале июня стало известно, что владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest продал бизнес российскому оператору за 300 млн рублей. По данным «Коммерсанта», новым собственником стала «Ной-М». Предполагалось, что после сделки Pizza Hut может получить в РФ новое название.

    9 марта Yum! Brands объявила о приостановке работы ресторанов KFC и Pizza Hut в России. Однако большинство заведений остались открытыми, так как они работают по франшизе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 19

    Комментарии
    19

    Новости компаний

    close
    close