Forbes рассказал о возможной попытке рейдерского захвата OBI компанией с петербургской пропиской

Как обратило внимание издание 16 октября, два дня назад владельцем пяти основных предприятий OBI в России, по данным СПАРК, стали на 90% компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а на 10% — «Центр по противодействию коррупции». С их руководителями — Юрием Алымовым и Кириллом Ольхиным — изданию связаться не удалось. Комбинат зарегистрирован в Петербурге.

Предприниматель Йозеф Лиокумович, ГК MAX которого с августа получила от немецкого OBI GmbH российские предприятия, также пока ситуацию не комментирует.

Однако хорошо знакомый с ним источник сказал Forbes, что «Лиокумович российский бизнес OBI никому не продавал» и, по его мнению, «происходящее является попыткой рейдерского захвата».

Как писала «Фонтанка», немецкая DIY-сеть OBI GmbH пришла в Россию в 2003 году, в марте 2022 года приостановила работу из-за военной спецоперации на Украине, а в апреле объявила о передаче бизнеса в доверительное управление. Владельцем стала ГК MAX. Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил российский бизнес OBI за 600 рублей. В конце апреля магазины снова открылись. На сайте сети указано, что компания намерена перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. По мнению экспертов, полный ребрендинг удастся провести не ранее будущего года.