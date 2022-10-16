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    Экономика и санкции

    Forbes рассказал о возможной попытке рейдерского захвата OBI компанией с петербургской пропиской

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    Российский бизнес OBI GmbH снова сменил собственника. Источник полагает, что это попытка рейдерского захвата, пишет Forbes.

    Как обратило внимание издание 16 октября, два дня назад владельцем пяти основных предприятий OBI в России, по данным СПАРК, стали на 90% компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а на 10% — «Центр по противодействию коррупции». С их руководителями — Юрием Алымовым и Кириллом Ольхиным — изданию связаться не удалось. Комбинат зарегистрирован в Петербурге.

    Предприниматель Йозеф Лиокумович, ГК MAX которого с августа получила от немецкого OBI GmbH российские предприятия, также пока ситуацию не комментирует.

    Однако хорошо знакомый с ним источник сказал Forbes, что «Лиокумович российский бизнес OBI никому не продавал» и, по его мнению, «происходящее является попыткой рейдерского захвата».

    Как писала «Фонтанка», немецкая DIY-сеть OBI GmbH пришла в Россию в 2003 году, в марте 2022 года приостановила работу из-за военной спецоперации на Украине, а в апреле объявила о передаче бизнеса в доверительное управление. Владельцем стала ГК MAX. Израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил российский бизнес OBI за 600 рублей. В конце апреля магазины снова открылись. На сайте сети указано, что компания намерена перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. По мнению экспертов, полный ребрендинг удастся провести не ранее будущего года.

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