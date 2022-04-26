Valio оставил Россию с плавленым сырком. Чего лишатся россияне после ухода финского производителя

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Популярные продукты, включая йогурты Valio и сыр Oltermanni, рискуют исчезнуть с полок в течение года. Без финских технологий и инвестиций их нецелесообразно выпускать даже под новыми брендами. О сделке по продаже российских активов финская компания Valio объявила 26 апреля. Завод под Москвой и права на бренд Viola достались производителю колбас «Велком», говорится в пресс-релизе. Но на деле речь лишь о небольшой части бизнеса. «Фонтанка» выяснила, что Valio оставит российским потребителям.



Условия и стоимость сделки не раскрываются. После ее завершения все сотрудники (450 человек) продолжат работу в компании. Дальнейшую судьбу брендов, не вошедших в сделку с «Велкомом», в Valio пока не комментируют. «Дополнительная информация о будущем ассортименте будет позже», — заявили в пресс-службе на запрос «Фонтанки».

Но моментально продукты Valio с полок не исчезнут. Право на пользование прочими брендами сохранится у «Велкома» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, объяснили в компании. Производство в Ершово и на партнерских предприятиях «происходит в течение переходного периода в штатном режиме», заверили в Valio.

Но есть нюанс. В производстве используются как локальные, так и импортные ингредиенты. Сейчас Valio «прилагает все усилия для поддержания поставок и сохранения стабильно высокого качества продукции», — добавили в компании. Что будет дальше — неизвестно. Совладелица «Велкома» Раиса Демина на вопрос «Фонтанки» не ответила.

На данный момент россияне уже лишились импорта Valio, на который приходилось 10% продаж. Овсяное молоко, кисели, безлактозная продукция, а также детское питание перестали поставляться в Россию в марте 2022 года, когда компания объявила о своем уходе с рынка.



Бизнес по частям

Valio — один из крупнейших игроков финского бизнеса на российском рынке (12-е место в рейтинге «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса — 2021»). Российское подразделение было открыто в Петербурге в 1994 году. После введения продовольственного эмбарго в 2014 году структура бизнеса кардинально изменилась. Если до антисанкций 90% продаж в России приходилось на импорт, то после — на российское производство.

Сейчас компания владеет собственным заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс. т продукции в год. На нем выпускают плавленый сыр Oltermanni и Viola. Но компания сотрудничает c девятью контактными площадками, в их числе два предприятия Ленобласти — молочный комбинат «Галактика» в Гатчине и завод «Молочная культура», расположенный в Волосовском районе. Всего финский производитель продает в России более 180 наименований продукции, в том числе молоко, сливки, творог, твердые сыры, йогурты.

В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 млн евро. Это составляет примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро). По данным СПАРК, в 2021 году выручка ООО «Валио» выросла на 9%, до 8,14 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 29%, до 320,5 млн рублей.



Группа компаний «Велком» (ООО «Мясокомбинат "Павловская слобода"») развивает мясное производство в Московской области с 2001 года. 91% компании принадлежит кипрской «Фринал Файненс Лимитед», 9% — основательнице Раисе Деминой. В 2021 году выручка компании составила 7,3 млрд рублей, чистая прибыль 220,6 млн рублей.

Сумму сделки оценить проблематично, но, вероятно, речь идет о стоимости самой площадки в Ершово без премии за бренд и долю рынка, комментирует генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Более выгодной для финнов, по мнению эксперта, была бы сделка со стратегическим инвестором из числа крупных агрохолдингов. Ранее была информация о переговорах с холдингом «Русагро», но стороны, вероятно, не договорились по условиям. Но, возможно, роль сыграл фактор скорости. «Если финны приняли решение продаваться по частям, речь идет о большом дисконте и нежелании подождать хорошее предложение», — подчеркивает Иван Федяков.

Valio или «Свалио»

Скорее всего, большей части линейки Valio россияне лишатся — даже если бывшие партнеры решат выпускать товар под другим брендом, продукт не будет прежним, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков.



Полную ассортиментную линейку не получится производить без поддержки технологии со стороны материнской компании и поставок ингредиентов. Кроме того, Valio много инвестировала в продвижение своей продукции. «Финны выпускали высокотехнологичный продукт, позиционировали себя как европейский товар, чтобы занимать нишу в сегменте "средний плюс"», — говорит эксперт. Продукцию под другим брендом за такие деньги вряд ли будут покупать, отмечает он.

«Инвестиции и в производство, и в маркетинг не каждый [российский производитель] может позволить. Valio мог кредитоваться в Европе под 1–2% и инвестировать в развитие здесь, помогая контрактникам наладить производство и направляя деньги на отсрочки платежей сетям. Без такого фондирования российским компаниям будет сделать это достаточно сложно», — комментирует Иван Федяков.

По мнению эксперта, более вероятно, что партнеры Valio из числа контрактных производств будут постепенно замещать его линейку какой-то другой продукцией. Миноритарный акционер «Галактики» Игорь Дю не ответил на вопрос «Фонтанки».



Не слишком радужно выглядят и перспективы самого бренда Viola. По оценке Ивана Федякова, на эту марку приходилось от силы 5–10% продаж Valio в России. «У Viola вряд ли есть судьба дальше, он и так в последнее время не был популярным. Плавленый сыр — продукт времен советского дефицита, который выбирают скорее люди постарше. И это не растущая аудитория», — комментирует эксперт.

Вероятнее всего, «Велком» покупал часть бизнеса Valio именно как производственные мощности. Не исключено, что компания, которая сейчас занимается мясной переработкой, взяла курс на создание вертикально интегрированного холдинга. «А молочное и мясное животноводство могут развиваться синергетично», — говорит Иван Федяков. Также компании могли быть интересны действующие контракты с розничными сетями.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

