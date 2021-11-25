За 2020 год в России было зарегистрировано лишь 14 новых юрлиц, связанных с финским капиталом. Для сравнения, в 2019 году их было 29. Тенденция к осторожному планированию работы в России сохранилась – в 2021-м к середине ноября появилось лишь 8 новых юрлиц. Большая часть из них в прошлом году – это развитие уже давно работающих в России компаний: Algol Chemicals, EKE (его новое ООО «Сен-Галли отель» получило в основные средства сразу 652 миллиона рублей), Metso Outotec и др. Новое дочернее предприятие последнего – ООО «Нелес» показало рекордную выручку среди новичков – 379 миллионов рублей.



Но есть и те, кто впервые выходил на наш рынок или возвращался. Среди них небольшой бизнес по лесозаготовке семьи Партанен – ООО «Мепрус» (ранее эта семья работала в России, но в 2014 году ушла). Крупный дистрибьютор текстиля и белья Vokant Group открыл свое ООО «Морган Миллз» (у него рекордный в прошлом году уставный капитал – сразу 250 миллионов рублей). Поставщик систем аналитики спортивных матчей Wisehockey зарегистрировал в Москве ООО «Спортивная телематика», в котором 51 % долей принадлежит российской «Континентальной хоккейной лиге». Использование этой системы прописано в регламенте КХЛ как обязательное на всех официальных матчах и на всех стадионах.



Еще один заметный заход на рынок – у финской судоходной компании Idän. Её новое выборгское ООО «Идан шиппинг» уже имеет в активах как минимум одно грузовое судно «Ката» под российским флагом, в навигационных сервисах отмеченное как перевозящее груз круглого леса на реке Свирь.



В то же время были и потери. Самые заметные: Neste продал свои заправки «Татнефти» еще в ноябре 2019 года и весь прошлый год шёл процесс их интеграции в новую структуру и смены вывесок. Полностью свернул свой бизнес в России Nordea Bank, успев выплатить напоследок своим владельцам (судя по отчетности) более 4 млрд рублей дивидендов.



Atria свой мясоперерабатывающий завод до последнего пыталась вывести на уровень рентабельности, но в конце концов в начале 2021 года продала его группе «Черкизово». В России у Artia остался лишь бизнес фастфуда под маркой Sibylla. Он неплохо себя чувствует и заметно развивается, но финский пищевой гигант всё же выпал из обоймы крупнейших в России.



Также в 2020 из России ушла крупная юридическая компания Castrén & Snellman. Она обслуживала ряд финских предприятий, которые свернули свою деятельность у нас еще раньше.



О планах по ликвидации заявило 14 российских юрлиц с финскими учредителями. К примеру, уже уволило всех сотрудников карельское подразделение компании Hubstock OY, которое долгие годы обеспечивало работой 35 лесорубов в поселке Импилахти под Питкярантой. Ликвидирует свое ООО «Р65» финская FinTrack OY. Компания занималась железнодорожными перевозками и показывала высокую выручку – под миллиард, но никакой внятной прибыли, и тем более дивидендов, так и не сумела добиться. Кроме того, вот-вот будут ликвидированы несколько небольших подрядных, дистрибьюторских и сервисных организаций, финские владельцы которых не увидели перспектив для развития в России.

