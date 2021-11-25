ENG
Бизнес в России – это всегда вызов, а 2021 год для иностранцев на нашем рынке стал особенно тяжелым испытанием. Наученные горькими уроками пандемии и привыкшие к русским экономическим горкам, финны показали стабильные результаты, а многие даже нарастили показатели.
«Фонтанка» подсчитала, кто и насколько.
О ПРОЕКТЕ
Ближайшие соседи России ведут бизнес в нашей стране еще с советских времен, когда с нами работали и торговали и крупные промышленные гиганты, и небольшие компании. В этом году они отчитывались о финансовом 2020 годе, который стал едва ли не самым тяжелым за всё время наблюдений «Фонтанки» за финским бизнесом. Впервые рейтинг вышел в 2016 году.
Финский бизнес – 2020
В качестве основных критериев, по которым редакция ранжировала финские компании, работающие на российском рынке, в этом году выбраны: выручка, чистая прибыль и объем выплаченных акционерам дивидендов.

Вместе с тем далеко не только деньги – главное в работе ответственного предпринимателя. Поэтому вместе с финансовыми показателями в рейтинге «Фонтанки» учтены еще два критерия, описывающие, сколько компания не получает, а отдает.
Во-первых, это число официально трудоустроенных сотрудников. А во-вторых – объем выплаченных налогов. Для составления рейтинга «Фонтанка» использовала данные СПАРК с обнародованными самими фирмами финансовыми и бухгалтерскими отчетами. Также в ряде случаев (в первую очередь, когда речь шла о консолидированных отчетах) использовались собственные данные компаний.
Денег больше, прибыль меньше
Судя по доступным в открытых источниках цифрам, 615 зарегистрированных в России предприятий, в числе учредителей которых указаны финские компании и граждане, несмотря на все вызовы, нарастили выручку в прошлом году сразу на 18,2 %. Итоговый результат по этому показателю – 403 миллиарда рублей.
403 млрд рублей
Совокупная выручка финских компаний в России в 2020 году
Источник: СПАРК, собственные данные компаний
Невзгоды коронавирусного 2020 года не могли пройти бесследно. Чистая прибыль финских компаний заметно упала – на 13 %, но составила внушительные 40 миллиардов.

Но финским предпринимателям в своих штаб-квартирах грех жаловаться: итоговый результат – 38,9 миллиарда рублей, которые они забрали себе в виде дивидендов. Да, это меньше, чем год назад, когда акционеры получили от своих российских проектов 48,1 миллиарда рублей.

Однако это позитивный сигнал: в России можно прилично зарабатывать даже в самые тяжелые для экономики времена. И хороший ответ для иностранцев, размышляющих, вкладывать ли деньги в нашу страну.

Необходимо учесть, что прямая выплата дивидендов, указываемая в соответствующей строчке бухотчетности, это не единственный способ финских хозяев получить свою часть прибыли в России. Некоторые делают это в форме лицензионных отчислений, выкупа акций и др. Так что итоговая сумма дохода, полученного финнами в России - больше.
Чистая прибыль финских компаний в России (млрд руб):
Объем выплаченных в 2020 году дивидендов финских компаний в России (млрд руб):
Источник: СПАРК, собственные данные компаний
При этом финны не просто зарабатывают деньги в России – их работа идет на пользу нашей стране не только в виде развития инфраструктуры (хотя и это тоже очень важно). Они приносят в бюджет совершенно конкретные деньги. В прошлом году – это как минимум 22,7 миллиарда рублей. В эту сумму включаются налоги на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость, на землю и транспортный налог, а также взносы в ПФР, фонд ОМС и обязательное соцстрахование.
22,7 млрд рублей
Общая сумма выплаченных в России финскими компаниями налогов и сборов.
Источник: СПАРК, собственные данные компаний
За скобками остается сумма выплаченных НДФЛ сотрудниками финских компаний в России. А эта цифра тоже немаленькая. По самым минимальным подсчетам, они официально трудоустроили более 22 тысяч человек, подавляющее большинство из которых, разумеется, россияне. По данным официальной отчетности компаний всего за год на оплату труда сотрудников они направили 29,4 млрд рублей. И поскольку финны привыкли к легальному оформлению отношений с персоналом, размер выплаченного ими НДФЛ, по самым грубым подсчетам, превышает 3,5 миллиарда.
Что нового
Точно оценить совокупный объем инвестиций всех 614 компаний, в числе учредителей которых упоминаются финские компании и граждане (в этом году «Фонтанка» измерила их точное количество, а не пользовалась экспертными оценками), не представляется возможным. Можно лишь собирать разрозненные данные об инвестициях, о которых заявляют сами компании. Как, например, Valio, которая вложила в свой подмосковный комплекс 178 миллионов рублей. А Fazer рассказал о 308 миллионах рублей операционных инвестиций в прошлом году.

Однако именно проанализировать общее положение дел со всеми финскими компаниями в целом можно, используя лишь косвенные критерии, например годовое изменение стоимости их активов или конкретнее – основных средств.
Размер активов финских компаний в России по итогам 2020 года (млрд руб):
Источник: СПАРК
Анализируя эти цифры, можно увидеть, как финский бизнес «наращивает жир» в России. К примеру, что у компании SATA, специализирующейся на выкупе и сдаче в аренду жилья (компания заявляет, что является собственником 500 квартир в Петербурге общей площадью 38 тыс. м2), за минувший год стоимость основных средств подскочила сразу на 706 миллионов рублей.

Транспортное подразделение лесопромышленного концерна Stora Enso – ООО «Стура транспорт» за год нарастило стоимость основных средств на 454 миллиона. Упаковочная часть российского бизнеса концерна – ООО «Стора энсо пакаджинг ББ» – увеличила этот показатель на 200 миллионов рублей. Еще один производитель картонной упаковки Huhtamaki нарастил основные средства своего подразделения в Елабуге на 365 миллионов. Производитель одежды под марками Luhta, Rukka и Icepeak ООО «Нордик фэшн ритейл» показал за год плюс 182 миллиона.

Однако всё же следует понимать, что это в значительной мере бухгалтерский показатель, и при сравнении стоимости основных средств на начало и конец года как минимум необходимо учитывать износ и амортизацию, которые эту стоимость сокращают. К примеру, крупнейшая на российском рынке финская компания ПАО «Фортум» ежегодно списывает по этой строчке 7–9 миллиардов рублей. И хотя по бумагам размер активов компании в прошлом году сократился на 3,5 миллиарда рублей, говорить о том, что компания совсем ничего не вкладывала в свое развитие, более чем неправильно. В отчете по МСФО в строке «денежные средства, использованные для инвестиционной деятельности» у «Фортума» вполне ощутимые 4,5 миллиарда.
Потери и приобретения
За 2020 год в России было зарегистрировано лишь 14 новых юрлиц, связанных с финским капиталом. Для сравнения, в 2019 году их было 29. Тенденция к осторожному планированию работы в России сохранилась – в 2021-м к середине ноября появилось лишь 8 новых юрлиц. Большая часть из них в прошлом году – это развитие уже давно работающих в России компаний: Algol Chemicals, EKE (его новое ООО «Сен-Галли отель» получило в основные средства сразу 652 миллиона рублей), Metso Outotec и др. Новое дочернее предприятие последнего – ООО «Нелес» показало рекордную выручку среди новичков – 379 миллионов рублей.

Но есть и те, кто впервые выходил на наш рынок или возвращался. Среди них небольшой бизнес по лесозаготовке семьи Партанен – ООО «Мепрус» (ранее эта семья работала в России, но в 2014 году ушла). Крупный дистрибьютор текстиля и белья Vokant Group открыл свое ООО «Морган Миллз» (у него рекордный в прошлом году уставный капитал – сразу 250 миллионов рублей). Поставщик систем аналитики спортивных матчей Wisehockey зарегистрировал в Москве ООО «Спортивная телематика», в котором 51 % долей принадлежит российской «Континентальной хоккейной лиге». Использование этой системы прописано в регламенте КХЛ как обязательное на всех официальных матчах и на всех стадионах.

Еще один заметный заход на рынок – у финской судоходной компании Idän. Её новое выборгское ООО «Идан шиппинг» уже имеет в активах как минимум одно грузовое судно «Ката» под российским флагом, в навигационных сервисах отмеченное как перевозящее груз круглого леса на реке Свирь.

В то же время были и потери. Самые заметные: Neste продал свои заправки «Татнефти» еще в ноябре 2019 года и весь прошлый год шёл процесс их интеграции в новую структуру и смены вывесок. Полностью свернул свой бизнес в России Nordea Bank, успев выплатить напоследок своим владельцам (судя по отчетности) более 4 млрд рублей дивидендов.

Atria свой мясоперерабатывающий завод до последнего пыталась вывести на уровень рентабельности, но в конце концов в начале 2021 года продала его группе «Черкизово». В России у Artia остался лишь бизнес фастфуда под маркой Sibylla. Он неплохо себя чувствует и заметно развивается, но финский пищевой гигант всё же выпал из обоймы крупнейших в России.

Также в 2020 из России ушла крупная юридическая компания Castrén & Snellman. Она обслуживала ряд финских предприятий, которые свернули свою деятельность у нас еще раньше.

О планах по ликвидации заявило 14 российских юрлиц с финскими учредителями. К примеру, уже уволило всех сотрудников карельское подразделение компании Hubstock OY, которое долгие годы обеспечивало работой 35 лесорубов в поселке Импилахти под Питкярантой. Ликвидирует свое ООО «Р65» финская FinTrack OY. Компания занималась железнодорожными перевозками и показывала высокую выручку – под миллиард, но никакой внятной прибыли, и тем более дивидендов, так и не сумела добиться. Кроме того, вот-вот будут ликвидированы несколько небольших подрядных, дистрибьюторских и сервисных организаций, финские владельцы которых не увидели перспектив для развития в России.
Уверенный рост
Наиболее заметная динамика в 2020 году наблюдалась в строительной сфере. К примеру, YIT и SRV показывают двузначные цифры роста выручки. Из топ-30 компаний самое завидное положение у российских подразделений Adelis Holding (работает под брендом Quattroservices), которые занимаются управлением недвижимостью, – выручка 2,3 миллиарда рублей, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Основной рост пришелся на ООО «КС-монтаж», получившее крупный строительный подряд.

Также заметный рост выручки наблюдается у производителя стройматериалов Uponor (+28 % и 2,3 миллиарда рублей), у металлургического предприятия «Элкат», на 40 % принадлежащего финской Prysmian Group (ее конечные владельцы итальянцы), рост на 24,6 % и итоговый результат 17,4 миллиарда рублей.

Двузначный рост выручки и у фармацевтического Orion (ООО «Орион Фарма», 3,2 миллиарда рублей), деревообрабатывающего UPM Kymmene (несколько компаний в разных регионах, общая выручка 21 миллиард рублей) и у тверского подразделения холдинга Ahlstrom-Munksjö, которое производит стекловолокно (2,8 миллиарда рублей).

Тяжелые потери понес логистический бизнес финской почтовой госкорпорации Itella – сразу минус 19,4 % выручки (хотя общий показатель вполне солидный – 5 миллиардов рублей). Много потеряли в выручке дистрибьютор тяжелой техники Ponsse, производитель шин Nokian Tyres, производитель упаковки Huhtamäki и другие. В миллиардах рублей наибольшие потери у крупнейшего участника рейтинга энергетического концерна Fortum (почти 3 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом), хотя в масштабах его бизнеса это всего лишь 3,7 %.

Вместе с тем нынешний год обещает быть куда более успешным и компенсировать львиную долю потерь коронавирусного 2020-го. Всё, что связано с металлургией, строительством и стройматериалами, транспортом, деревообработкой, – показывает в планах заметный рост и повышает ожидания финских владельцев бизнеса в России.
Взаимная выгода
Товарооборот между Финляндией и Россией в этом году отыгрывает значительную часть потерь прошлого. Согласно последним доступным данным российской таможни (на начало октября), общая цифра экспорта и импорта составила почти 8,8 миллиарда долларов, что на 22 % выше прошлогоднего показателя.

Импорт из Финляндии восстанавливается быстрее (почти плюс 25 %), хотя в долларах традиционно остается более чем вдвое меньше экспорта. Если торговля продолжит восстанавливаться такими же темпами, она вполне может к Новому году достичь доковидного уровня 2019-го – 13,5 миллиарда рублей.

Наиболее крупные группы товаров, которые Россия импортирует из Финляндии, по сравнению с прошлым годом не изменились. В первую очередь это медь. За 9 месяцев этого года её привезли к нам почти на 350 миллионов долларов, что составляет 13,5 % от общего объема импорта. Примерно столько было импортировано за весь прошлый год. Вместе с тем ситуация на мировых рынках дает о себе знать. Если в прошлом году средняя цена медных товаров, которые привозили в Россию из Финляндии, составляла 9 тысяч долларов за тонну, то теперь это 20 с лишним тысяч. А значит, хотя в деньгах объем импорта заметно растет, в тоннах его может оказаться заметно меньше.

Далее идут бумага и картон (207 миллионов долларов), сельхозтехника (74 миллиона долларов), станки (50 миллионов долларов) и прочее оборудование для производства. Автомобилей из Финляндии привезено более 2,5 тысячи штук на общую сумму 30,1 миллиона долларов.

В вопросах экспорта никаких сюрпризов. Почти половина из общего объема – нефть, газ и нефтепродукты. Также весьма заметная номенклатура – никель. Есть еще одна интересная строчка – электроэнергия. И если за весь прошлый год мы поставили в Финляндию киловатт на 100 миллионов долларов, то в этом только за 9 месяцев – уже на 370 миллионов.
Голос бизнеса
Теему Хелпполайнен
Генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» YIT
«Мы в течение многих лет развивали свою деятельность, меняли организационную структуру, уделяли большое внимание развитию персонала и бизнес-процессов. Жилищное строительство – это долгосрочный бизнес, в котором изменения проявляются не сразу. В 2020 году мы смогли пожинать плоды от принятых мер, естественно, и ситуация на рынке была благоприятной», – рассказывает Теему Хелпполайнен, генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ.

«Было очень интересно наблюдать, как с годами разные рынки стали похожими друг на друга в смысле персонала. На рынке идет борьба за компетентных работников. Пандемия показала, насколько высоко ценятся люди, способные адаптироваться к новым условиям. Навыки в использовании IТ-технологий и способность работать удаленно без контроля со стороны начальника являются важными качествами. У нас хороший имидж работодателя, и нам довольно легко находить квалифицированных работников, – объясняет Теему Хелпполайнен. – В конце 2020 года в некоторых регионах (Екатеринбург и Тюмень) были сложности с рабочей силой. На это прежде всего повлияли проблемы, вызванные коронавирусом. Нам не пришлось останавливать стройки из-за пандемии, за исключением Московской области, когда нужно было приступить к мерам по временному закрытию из-за распоряжения официальных органов. В течение всего периода пандемии особое внимание мы уделяли безопасности наших сотрудников и незамедлительно приступили к принятию соответствующих мер».

Говоря о том, с каким грузом новых знаний и компетенций YIT вышел из 2020 года, руководство компании перечисляет: компетенции в области BIM (информационное моделирование здания), обслуживание клиентов в режиме онлайн, как в продажах жилья, так и в сервисном бизнесе, управление удаленной работой. Теему Хелпполайнен подчеркивает, что масштабный переход сотрудников на удаленную работу в 2020 году навсегда изменил отношение к этому формату работы. Руководители и подчиненные работали вместе, чтобы найти правильный баланс между работой на дому и в офисе.

«Когда мы встречаемся реже, а в некоторых случаях совсем не встречаемся, усиливается роль доверия и коммуникации. Для руководителя особенно важно поддерживать регулярный контакт со своими членами команды, как в группе, так и лично, и стараться прислушиваться к чувствам сотрудников. Поскольку мы много лет практиковали сотрудничество между городами и странами с помощью удаленной связи, то многие команды уже обладали навыками для перехода на виртуальное общение. Этому изменению также способствовали хорошие инструменты аналитики, которые позволяют руководителям, независимо от местоположения, иметь актуальное и исчерпывающее представление о том, в каком направлении развивается бизнес», – делится Теему Хелпполайнен.

В планах YIT на будущее – дальнейшее повышение уровня удовлетворенности клиентов, поддержание и рост установившегося высокого уровня безопасности труда, начало новых объектов и учет в бизнесе аспектов устойчивого развития.
Рыба ищет, где глубже
Жилье – не единственный сегмент рынка, который рос в 2020 году. И хотя многие другие направления демонстрировали спад, те, кто не складывал яйца в одну корзину, а диверсифицировал бизнес, сумели найти точки роста.
Светлана Увакина
Генеральный директор ООО "ЮПМ-Кюммене", российского подразделения лесопромышленного концерна UPM
«В 2020 году глобальная пандемия и карантинные ограничения привели к суровым потрясениям в мировой и российской экономике и подвергли общество и бизнес серьезным испытаниям, – вспоминает Светлана Увакина, генеральный директор ООО "ЮПМ-Кюммене", российского подразделения лесопромышленного концерна UPM. – Пандемия разнонаправленно повлияла на наши бизнесы, как на глобальном уровне, так и в России. Например, спрос на фанеру в строительной отрасли был высоким, а в сфере промышленного производства – низким. Локдаун негативно сказался на спросе на полиграфическую бумагу, но поддержал высокий спрос на самоклеящиеся этикеточные материалы и специальные виды бумаги для этикетирования и упаковки благодаря изменениям в поведении потребителей, росту электронной коммерции и изменениям в розничной торговле».

«Спрос на большинство продуктов UPM зависит от общей экономической активности, и следовательно, зависит от формы и темпов восстановления экономики. Так, в 2021 году рост цен на фанеру укрепил финансовый успех. Завод UPM Чудово нарастил объемы производства по сравнению с прошлым годом. Однако пандемия COVID-19 по-прежнему создает неопределенную ситуацию на рынках в 2021 году, – отмечает руководство компании. – Задачи перед российским подразделением UPM на конец 2021-го и 2022-й год: постоянно повышать эффективность нашей работы, обеспечивать наших клиентов высококачественной продукцией и сервисом мирового уровня, продолжать заботиться о здоровье наших сотрудников».
Ни шагу на месте
Елена Кипенёва
Генеральный директор ООО «Валио»
«В целом 2020 год ознаменовался постоянными динамичными изменениями: быстрее начали меняться как потребительские предпочтения, так и сам рынок. Эпидемиологическая обстановка привела к росту популярности домашней кулинарии и услуг по онлайн-покупке и доставке товаров на дом, росту спроса на товары в магазинах «у дома», а также в дискаунтерах (что также стало результатом изменения доходов значительного числа потребителей), – рассказывает Елена Кипенёва, генеральный директор ООО «Валио». – Нам было важно быстро реагировать на эти изменения, обеспечивая высокое качество и безопасность продукции, непрерывность поставок, – и компания достойно справилась с этой задачей».

Несмотря на коронавирусные ограничения, российское подразделение Valio демонстрировало рост прибыли: выручка на 8,4 % превысила показатели 2019 года, отмечают в компании. Кроме того, значительно выросли онлайн-продажи: почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом. На собственном заводе Valio в Московской области в январе 2021-го в работу было запущено новое оборудование, позволившее увеличить производственные мощности и повысить общий уровень автоматизации площадки. Еще одним вызовом, не связанным с коронавирусом, для компании стало введение обязательной маркировки продукции, с которой Valio также успешно справилась.

«Valio продолжает развивать собственное производство: на заводе компании в Московской области стартовал новый раунд инвестиционных проектов, который будет завершен в 2022 году. Значительную роль продолжает играть онлайн-ретейл: Valio продолжает вкладывать ресурсы в развитие этого направления, отмечая, что динамичный рост продаж в этом канале сохраняется, – говорит Елена Кипенёва. – Российский рынок на протяжении многих лет остается одним из приоритетных для финского концерна Valio. Перед подразделением в РФ компания ставит цель по постоянному развитию и прибыльному росту».
Время думать о будущем
Пандемия, начавшаяся весной 2020 года, стала проверкой для бизнеса на способность адаптироваться к изменениям. Снижение покупательной способности и рост цен на основные ингредиенты и материалы, безусловно, оказали влияние на бизнес и результаты в прошлом году.
Екатерина Кулиненко
Директор по связям с общественностью Fazer Russia
«В 2021 году ситуация для хлебопёков остается тяжелой. Беспрецедентный рост практически всех составляющих себестоимости нашего продукта, включая сырье и материалы, упаковку и логистику, существенно превышает процент повышения цен, который принимают торговые сети», – делится Екатерина Кулиненко, директор по связям с общественностью Fazer Russia.

Но есть и плюсы, и даже видны перспективы развития. К примеру, пандемия значительно повлияла на поведение покупателей. «Во время локдауна прошлого года все научились заказывать продукты через Интернет. И продолжают это делать сейчас. Наши продажи онлайн в 2021 году вышли на стабильно высокий уровень, который даже выше пиковых показателей весны 2020 года, – говорит Екатерина Кулиненко. – Мы видим перспективы интернет-торговли для хлебной категории, будем развиваться в онлайне на всех платформах, включая собственные онлайн-магазины».

Также люди во время пандемии начали уделять больше внимания отношениям, личному развитию, а не бытовым заботам. Тренд на экологичный и осознанный образ жизни появился задолго до пандемии, но сейчас он стал гораздо заметнее и оказывает более значительное влияние на модель потребления. Внимание к упаковке и вопросам её переработки очень сильно выросло в российском обществе, отмечают финские предприниматели.

«В 2021 году Fazer в России активно инвестирует в модернизацию своих производственных мощностей и закупку нового оборудования, что позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить мощности в быстрорастущих дефицитных категориях для поставок на территории РФ и увеличить производственную гибкость, – говорит Екатерина Кулиненко. – Компания также продолжит инвестировать в проекты в области устойчивого развития, направленные на снижение количества использования пластика, сокращение пищевых отходов, снижение выбросов, увлечение использования переработанного пластика».
Версия на английском
Генеральный партнёр проекта
«Финский бизнес 2021»
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»