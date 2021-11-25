«Мы в течение многих лет развивали свою деятельность, меняли организационную структуру, уделяли большое внимание развитию персонала и бизнес-процессов. Жилищное строительство – это долгосрочный бизнес, в котором изменения проявляются не сразу. В 2020 году мы смогли пожинать плоды от принятых мер, естественно, и ситуация на рынке была благоприятной», – рассказывает Теему Хелпполайнен, генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ.
«Было очень интересно наблюдать, как с годами разные рынки стали похожими друг на друга в смысле персонала. На рынке идет борьба за компетентных работников. Пандемия показала, насколько высоко ценятся люди, способные адаптироваться к новым условиям. Навыки в использовании IТ-технологий и способность работать удаленно без контроля со стороны начальника являются важными качествами. У нас хороший имидж работодателя, и нам довольно легко находить квалифицированных работников, – объясняет Теему Хелпполайнен. – В конце 2020 года в некоторых регионах (Екатеринбург и Тюмень) были сложности с рабочей силой. На это прежде всего повлияли проблемы, вызванные коронавирусом. Нам не пришлось останавливать стройки из-за пандемии, за исключением Московской области, когда нужно было приступить к мерам по временному закрытию из-за распоряжения официальных органов. В течение всего периода пандемии особое внимание мы уделяли безопасности наших сотрудников и незамедлительно приступили к принятию соответствующих мер».
Говоря о том, с каким грузом новых знаний и компетенций YIT вышел из 2020 года, руководство компании перечисляет: компетенции в области BIM (информационное моделирование здания), обслуживание клиентов в режиме онлайн, как в продажах жилья, так и в сервисном бизнесе, управление удаленной работой. Теему Хелпполайнен подчеркивает, что масштабный переход сотрудников на удаленную работу в 2020 году навсегда изменил отношение к этому формату работы. Руководители и подчиненные работали вместе, чтобы найти правильный баланс между работой на дому и в офисе.
«Когда мы встречаемся реже, а в некоторых случаях совсем не встречаемся, усиливается роль доверия и коммуникации. Для руководителя особенно важно поддерживать регулярный контакт со своими членами команды, как в группе, так и лично, и стараться прислушиваться к чувствам сотрудников. Поскольку мы много лет практиковали сотрудничество между городами и странами с помощью удаленной связи, то многие команды уже обладали навыками для перехода на виртуальное общение. Этому изменению также способствовали хорошие инструменты аналитики, которые позволяют руководителям, независимо от местоположения, иметь актуальное и исчерпывающее представление о том, в каком направлении развивается бизнес», – делится Теему Хелпполайнен.
В планах YIT на будущее – дальнейшее повышение уровня удовлетворенности клиентов, поддержание и рост установившегося высокого уровня безопасности труда, начало новых объектов и учет в бизнесе аспектов устойчивого развития.