Некоторые из них появились в результате реорганизации уже действующего бизнеса. Например, после слияния Metso
и Outotec
подразделение Metso Flow Control
стало отдельной независимой компанией Neles
. Две компании зарегистрировал застройщик YIT
: по российскому законодательству юрлицо должно создаваться под каждый строительный проект.
Некоторые компании возникли взамен ранее ликвидированных. Например, Vokant Group
зарегистрировала производителя белья «Морган Милс»
. До 2017 года работала одноименная компания, но с российскими учредителями.
Новички стремятся развивать бизнес в области лесозаготовки (ООО «Мепрус», ООО «Терминал»
), транспорта (Polar Aviation
, специализирующуюся на бизнес-авиации, и оператора грузоперевозок Idan создали российские юрлица).
Экс-топ-менеджер девелопера SRV
Микко Седерлунд создал ООО «Кампарвик»
, которое специализируется на импорте продуктов питания из Финляндии и Швеции. По его словам, это продолжение начатого ранее бизнеса ООО «Расеборг»
.