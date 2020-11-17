Выручка Tikkurila по итогам девяти месяцев снизилась на 4,6% в евро, но выросла в рублях. Летом 2020 года компания закрыла одну из производственных площадок в Петербурге, но объемы восполнили два оставшихся завода, пояснили в пресс-службе.



На 11% в январе — сентябре упали продажи в евро у производителя колбас Atria, в рублях снижение составило 2,4%, сообщает производитель в своем отчете. Из-за пандемии сильнее всего просели поставки в рестораны. После провала во втором квартале объемы начали восстанавливаться, но в сентябре на фоне роста заболеваемости снова наблюдается снижение показателей. Также Atria вынуждена нести дополнительные расходы на коронавирусные меры безопасности, что негативно влияет на прибыль. Не обошлось без оптимизации. Штат сократился на 6%, до 795 человек. Компания всё еще не отказалась от идеи продать российский бизнес и по-прежнему изучает такую возможность. Но параллельно производитель вложил 80 млн рублей в развитие бренда и расширение ассортимента. Компания запускает два направления: продукты с пониженным содержанием соли и жиров, а также деликатесные продукты.



Fazer не раскрывает квартальные показатели, но сообщает, что пока ему удается наращивать объем продаж в России в натуральном выражении и усиливать свои позиции на рынке. Но покупательная способность в России сократилась в связи с пандемией, спрос сместился в массовые и доступные категории, что снижает эффект в денежном выражении. Продажи в канале общественного питания во время локдауна с апреля по июнь и вовсе снизились до нуля. Сейчас они начинают восстанавливаться, рассказали в компании. Во время пандемии Fazer продолжал выпускать новинки в сегменте замороженных хлебов.

