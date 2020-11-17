Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
ENG
Лидеры финского бизнеса — 2020
НА ВИРАЖАХ РУССКИХ ГОРОК
Исследование «Фонтанки»
В первом полугодии — 2020 торговый оборот между Россией и Финляндией упал на 27 %, что стало самым большим снижением после 2015 года. Как крупнейшие компании из Суоми на российском рынке прошли непростую «пятилетку» между эмбарго и пандемией и какие новые вызовы поставил перед ними 2020-й, читайте в спецпроекте «Фонтанки».
Лидеры финского бизнеса — 2020

НА ВИРАЖАХ РУССКИХ ГОРОК

Исследование «Фонтанки»
В первом полугодии — 2020 торговый оборот между Россией и Финляндией упал на 27 %, что стало самым большим снижением после 2015 года. Как крупнейшие компании из Суоми на российском рынке прошли непростую «пятилетку» между эмбарго и пандемией и какие новые вызовы поставил перед ними 2020-й, читайте в спецпроекте «Фонтанки».
О проекте
Спецпроект «Лидеры финского бизнеса — 2020. На виражах русских горок» — итог ежегодного исследования «Самые влиятельные финские компании в России» интернет-газеты «Фонтанка.ру». Он является продолжением проектов «Бизнес с финской ДНК» (2016), «Лидеры финского бизнеса» (2017) и «Финский бизнес. В ожидании новых героев» (2018), «Финский бизнес. В поисках точек роста» (2019).

В России работает более 900 компаний с финским капиталом. Размер их инвестиций варьируется от 12 до 15 млрд евро. ТОП-30 — это крупнейшие по выручке игроки из Суоми. Оценка их финансового состояния и инвестиционной активности позволяет судить о состоянии и перспективах финского бизнеса в РФ.

Финский бизнес: от эмбарго до пандемии

Пятилетку 2016–2020 годов, которую охватывают исследования «Фонтанки», можно назвать восстановлением после катастрофы. В 2014–2015 годах на финские компании, работающие на российском рынке, обрушилось сразу несколько мощных ударов: антироссийские санкции, из-за которых банки стали менее охотно кредитовать развитие в России, продуктовое эмбарго, остановившее импорт продуктов питания, и обвал рубля, сделавший финские товары более дорогими, а значит, менее конкурентоспособными.
Результатом стал уход с рынка пяти крупных игроков: Kesko, Neste, Stockmann, Ruuki и Scanfert. Их суммарный годовой оборот на момент прекращения деятельности в России составил 56 млрд рублей. Для сравнения: это 17% от суммарной выручки ТОП-30 в 2019 году.
Совокупная выручка ТОП-30 финских компаний на российском рынке

Совокупная выручка ТОП-30 финских компаний на российском рынке

Оставшимся на рынке игрокам удалось довольно быстро восстановить потери. Так, суммарный оборот ТОП-30 после снижения в 2015 году (-3,8%) снова пошел в рост. Наивысшей точкой экономического подъема стал 2017 год, когда совокупная выручка крупнейших финских компаний на российском рынке увеличилась на 7%.

Бизнес-ландшафт за пять лет заметно изменился. Так, сильнее всего экономические потрясения ударили по ретейлу. Если в 2015 году это была вторая по выручке отрасль в ТОП-30 (20%), то по итогам 2019 года на нее пришлось только 3%. Причем в списке осталась всего одна компания — SOK, управляющая сетью Prisma.
Доля сферы услуг сократилась за пять лет с 3% до 2%. Но, возможно, здесь еще предстоят потери. Компания Posti, которая в последние годы занималась оптимизацией логистической компании Itella, решилась на продажу бизнеса. Интерес к приобретению актива выразил Fairmont Capital. ФАС одобрила ходатайство о сделке, но пока она не закрыта.
Доля сферы услуг сократилась за пять лет с 3% до 2%. Но, возможно, здесь еще предстоят потери. Компания Posti, которая в последние годы занималась оптимизацией логистической компании Itella, решилась на продажу бизнеса. Интерес к приобретению актива выразил Fairmont Capital. ФАС одобрила ходатайство о сделке, но пока она не закрыта.
Заметно просел и сегмент недвижимости. Если пять лет назад на него приходилось 12% совокупной выручки ТОП-30, то по итогам 2019-го — всего 6%. Количество игроков тоже сократилось: компания Lemminkäinen прекратила самостоятельное существование после объединения с YIT. Другие компании (SRV, Technopolis) не запускали новых строек, доходы от сдачи недвижимости росли медленнее, чем другие сегменты рынка, в итоге эти игроки оказались за пределами ТОП-30. Представители отрасли продолжают сокращать присутствие. YIT объявил, что в качестве девелопера покинет рынки Москвы и Ростова-на-Дону к концу 2020 года. Technopolis рассматривал продажу бизнес-центра на Пулковском шоссе.
Заметно просел и сегмент недвижимости. Если пять лет назад на него приходилось 12% совокупной выручки ТОП-30, то по итогам 2019-го — всего 6%. Количество игроков тоже сократилось: компания Lemminkäinen прекратила самостоятельное существование после объединения с YIT. Другие компании (SRV, Technopolis) не запускали новых строек, доходы от сдачи недвижимости росли медленнее, чем другие сегменты рынка, в итоге эти игроки оказались за пределами ТОП-30. Представители отрасли продолжают сокращать присутствие. YIT объявил, что в качестве девелопера покинет рынки Москвы и Ростова-на-Дону к концу 2020 года. Technopolis рассматривал продажу бизнес-центра на Пулковском шоссе.
Зато промышленность упрочила статус крупнейшей отрасли финского бизнеса. Доля этого сектора в выручке ТОП-30 выросла с 62% в 2015-м до 70% в 2019 году. Рост стал во многом результатом масштабных инвестиций. По оценке «Фонтанки», всего с момента выхода на российский рынок тридцатка крупнейших компаний вложила в России 9,6 млрд евро. 87% этой суммы (8,3 млрд евро) вложили именно производственные компании. Промышленные предприятия также вошли в ТОП-5 крупнейших инвесторов по итогам пятилетки: Fortum (1225 млн евро), Nokian Tires (229 млн евро), UPM (70 млн евро), Fazer (26 млн евро). Компанию им составила Wärtsilä, которая купила производителя навигационного оборудования «Транзас» за 210 млн евро.
Зато промышленность упрочила статус крупнейшей отрасли финского бизнеса. Доля этого сектора в выручке ТОП-30 выросла с 62% в 2015-м до 70% в 2019 году. Рост стал во многом результатом масштабных инвестиций. По оценке «Фонтанки», всего с момента выхода на российский рынок тридцатка крупнейших компаний вложила в России 9,6 млрд евро. 87% этой суммы (8,3 млрд евро) вложили именно производственные компании. Промышленные предприятия также вошли в ТОП-5 крупнейших инвесторов по итогам пятилетки: Fortum (1225 млн евро), Nokian Tires (229 млн евро), UPM (70 млн евро), Fazer (26 млн евро). Компанию им составила Wärtsilä, которая купила производителя навигационного оборудования «Транзас» за 210 млн евро.
Но самый заметный скачок совершили дистрибьюторы: их присутствие в ТОП-30 выросло с 3 до 19% за пять лет. Можно сказать, что этот сегмент смог легче всего адаптироваться к изменениям. В последние три года именно дистрибьюторы были лидерами по приросту выручки. Абсолютные чемпионы — поставщики оборудования для горнодобывающего и строительного секторов промышленности Metso и Outotec. В рейтинг 2020 года они вошли как объединенная компания, увеличив оборот на 50% по сравнению с 2018 годом.
Но самый заметный скачок совершили дистрибьюторы: их присутствие в ТОП-30 выросло с 3 до 19% за пять лет. Можно сказать, что этот сегмент смог легче всего адаптироваться к изменениям. В последние три года именно дистрибьюторы были лидерами по приросту выручки. Абсолютные чемпионы — поставщики оборудования для горнодобывающего и строительного секторов промышленности Metso и Outotec. В рейтинг 2020 года они вошли как объединенная компания, увеличив оборот на 50% по сравнению с 2018 годом.
Доли основных отраслей в совокупном обороте ТОП-30 в 2015 и 2019 году

Доли основных отраслей в совокупном обороте ТОП-30 в 2015 и 2019 году

Освободившиеся ниши занимали новые игроки. После катастрофы 2015-го в 2016 году в России было зарегистрировано 42 компании с финским капиталом. Успехи соотечественников также порождали приток новичков. Так, в 2018 году 35 предприятий с финским участием запустили бизнес в России (для сравнения: в 2017-м выручка ТОП-30 выросла на 7%). Впрочем, пока никто из новых игроков, запустивших бизнес в России в эту пятилетку, не достиг годового оборота в 1 млрд рублей и не вошел в ТОП-30.

Общие темпы роста крупнейших финских компаний стали замедляться. В 2019 году их суммарная выручка увеличилась всего на 0,8%. Примечательно, что за четыре года это первый случай, когда динамика ТОП-30 была ниже, чем у российской экономики в целом. Таким образом, к пандемийному 2020 году финский бизнес пришел в состоянии, близком к стагнации.
Рост выручки ТОП-30 и количество новых компаний с финским капиталом

Рост выручки ТОП-30 и количество новых компаний с финским капиталом

Вирусный год: новые вызовы и время возможностей

Пандемия коронавируса нанесла удар по всей мировой экономике. Российско-финская торговля не стала исключением. Так, согласно данным российской таможни, в первом полугодии 2020 года товарооборот между странами сократился на 27%, до 5 млрд долларов. Это стало самым большим снижением после 2015 года, когда показатель упал на 39%.
В бОльшей степени пострадал российский экспорт: объемы поставок снизились на 29%, до 3,7 млрд долларов. Пострадали все основные экспортные статьи: нефть и другое минеральное топливо (-33%), продукты органической химии (-25%), никель (-30%).

Финский импорт упал на 20 %, до 1,3 млрд долларов. Из Суоми привезли меньше ядерных реакторов и другого оборудования для атомной промышленности (-36%), бумаги и картона (-10%), пластмасс (-7%), машин и оборудования (-20%), транспорта (-67%). Зато импорт фармацевтической продукции вырос на 16 %.

Финская таможня оценивает снижение своих поставок в 19%, российских на 35% — до 1,7 млрд евро и 3,5 млрд евро соответственно (расхождение с оценкой российской таможни связано с различной методологией подсчета. — Прим. ред.).
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Яана Реколайнен
генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
«Инвестиционная активность в России является низкой, и компании откладывают свои планы. Это отражается на финском экспорте, так как Финляндия экспортирует именно высокотехнологичные товары. Естественно, слабый рубль имеет эффект повышения цен на импортные товары. Это дополнительный вызов. Все эти проблемы связаны с коронавирусом и с вызванной глобальной пандемией ситуацией»
Компании из Суоми, работающие на российском рынке, также понесли потери. Так, общая выручка игроков из ТОП-30, раскрывающих квартальные результаты, в январе — сентябре просела на 10% в евро. Обесценивание российской валюты, с одной стороны, дает шанс финским предприятиям избежать падения хотя бы в рублях и сохранить показатели прошлого года. С другой — увеличивает издержки и бьет по прибыли.

Для промышленных предприятий вызовом стал второй квартал, на который пришелся коронавирусный локдаун. Так, у энергетического концерна Fortum во втором квартале выручка в евро просела на 15,5%. Упали как цены на электроэнергию, так и объемы потребления, пояснили в компании. Причиной стало снижение экономической активности из-за введенных ограничений, а также сокращение добычи нефти после решения ОПЕК+. Но по итогам полугодия потери оказались не такими глобальными (-3,4%), и к концу года компания имеет все шансы отыграть падение. Тем более что после покупки немецкой Unipro масштабы бизнеса Fortum, в том числе в России, вырастут.

Меньше шансов у Nokian Tyres: выручка по итогам трех кварталов в евро просела почти в два раза (-48%). Из-за пандемийных ограничений спрос на шины упал. Чтобы избавиться от излишков, накопившихся на складах дистрибьюторов, компания снижала цены. Объем производства был скорректирован вслед за сокращением спроса. Но персонал в основном удалось сохранить: штат по сравнению с началом 2020 года сократился на 5% — на конец третьего квартала на заводе в России трудится 1529 человек.
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Яана Реколайнен
генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
«У многих промышленных компаний имелись заранее полученные заказы, которые дали предпосылки для достаточно стабильного бизнеса весной, но последствия пандемии отражаются с опозданием. Это еще зависит от того, как долго будет длиться вторая волна и как быстро восстанавливается экономическая активность»
Выручка Tikkurila по итогам девяти месяцев снизилась на 4,6% в евро, но выросла в рублях. Летом 2020 года компания закрыла одну из производственных площадок в Петербурге, но объемы восполнили два оставшихся завода, пояснили в пресс-службе.

На 11% в январе — сентябре упали продажи в евро у производителя колбас Atria, в рублях снижение составило 2,4%, сообщает производитель в своем отчете. Из-за пандемии сильнее всего просели поставки в рестораны. После провала во втором квартале объемы начали восстанавливаться, но в сентябре на фоне роста заболеваемости снова наблюдается снижение показателей. Также Atria вынуждена нести дополнительные расходы на коронавирусные меры безопасности, что негативно влияет на прибыль. Не обошлось без оптимизации. Штат сократился на 6%, до 795 человек. Компания всё еще не отказалась от идеи продать российский бизнес и по-прежнему изучает такую возможность. Но параллельно производитель вложил 80 млн рублей в развитие бренда и расширение ассортимента. Компания запускает два направления: продукты с пониженным содержанием соли и жиров, а также деликатесные продукты.

Fazer не раскрывает квартальные показатели, но сообщает, что пока ему удается наращивать объем продаж в России в натуральном выражении и усиливать свои позиции на рынке. Но покупательная способность в России сократилась в связи с пандемией, спрос сместился в массовые и доступные категории, что снижает эффект в денежном выражении. Продажи в канале общественного питания во время локдауна с апреля по июнь и вовсе снизились до нуля. Сейчас они начинают восстанавливаться, рассказали в компании. Во время пандемии Fazer продолжал выпускать новинки в сегменте замороженных хлебов.
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Владимир Калявин
генеральный директор Fazer в России
«Новые обстоятельства принесли и позитивные обновления для бизнеса. Fazer активно развивает свои продажи онлайн, включая собственные продажи через свой онлайн-магазин, и разрабатывает продукты, которые актуальны в новой ситуации потребления»
Valio по итогам полугодия удалось увеличить продажи в натуральном выражении на 10%, сообщили в пресс-службе, но показатель в деньгах не назвали. Основным драйвером стало развитие онлайн-торговли и запуск новинок. Из-за пандемии компания также лишилась важного канала сбыта: в апреле 2020-го поставки в заведения общественного питания просели на 75% в натуральном выражении. «Восстановление происходит постепенно, компания ожидает, что к концу года объем продаж в этом сегменте составит порядка 70–80% от объемов 2019 года», — сообщили в пресс-службе. Во втором полугодии рынок по-прежнему характеризует крайне высокая волатильность, индекс потребительского доверия продолжает падать, а общая рецессия на мировой экономической арене сохраняется. Так что в Valio не исключают падения ряда показателей.
Доля основных отраслей в совокупных инвестициях ТОП-30

Доля основных отраслей в совокупных инвестициях ТОП-30

Последний крупный представитель финского ретейла на российском рынке — Prisma — решил рассматривать кризис как возможность для развития. Сеть пополнилась двумя новыми магазинами в Петербурге — в Транспортном переулке и на Светлановском проспекте — общей площадью 2 200 кв.м, компания также запустила собственную фабрику-кухню. К 2024 году планируется открытие ещё 10 магазинов. Впрочем, российские конкуренты на розничном рынке развивались гораздо активнее, чем Prisma, забирая себе наследство ушедшего с рынка ретейлера «Интерторг».
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Ярмо Паавилайнен
генеральный директор Prisma
«Ожидаем, что экономика восстановится в следующем году и окажет положительное влияние на наш бизнес»
Пандемия ударила и по рынку недвижимости. Владельцы торговых и офисных центров вынуждены были освобождать от платы арендаторов, которые не могли работать во время локдауна. Еще до начала пандемии об уходе из России раздумывал Technopolis, но пока не смог найти покупателя.

А вот девелоперу YIT по итогам трех кварталов удалось сделать рывок и нарастить продажи на 69% в евро. Как пояснили в компании, спрос подогрела господдержка ипотеки. Цены также росли — из-за снижения объемов предложения на жилищном рынке. Во время локдауна стройки остановились совсем ненадолго, задержек при передаче квартир клиентам не было. Компания завершила реорганизацию и купила новые участки в Тюмени, Екатеринбурге и Петербурге. А вот рынки Москвы и Ростова-на-Дону девелопер покинет к концу 2020 года: там останется только управляющая компания.
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Теему Хелпполайнен
генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург»
«Использование счетов эскроу требует от девелоперов жилья инвестирования большего капитала. YIT, несмотря на это, не планирует уменьшать количество стартапов»
Выручка крупнейшего представителя сервисной индустрии — логистического оператора Itella — упала по итогам девяти месяцев на 26% в евро. В рублях компания оценила снижение в 19%. Спрос на услуги просел в том числе из-за пандемии коронавируса, сообщается в отчете. При этом в третьем квартале ситуация продолжает оставаться сложной: московские склады в июле — сентябре были заполнены на 80%, в регионах всего на 33%. Операционная прибыль по сравнению с прошлым годом выросла благодаря закрытию неприбыльных распределительных центров. Но компания близка к тому, чтобы покинуть российский рынок: разрешение от антимонопольной службы на сделку с Fairmont Capital получено.

Дистрибьюторы также ощутили на себе негативное влияние локдауна и ослабления рубля. К примеру, у компании Aspo продажи в России упали на 19% в евро по итогам января — сентября. Одно из ее подразделений Leipurin поставляет ингредиенты и оборудование для хлебопекарной промышленности. В этом сегменте спрос переместился с премиальной продукции в экономсегмент, зарубежная продукция подорожала, при этом переложить подорожание в потребительские цены полностью невозможно, отмечают в Aspo. Часть поставок оборудования была отложена по независящим от компании причинам и, возможно, будет перенесена уже на будущий год.

Зато у поставщиков оборудования для тяжелой промышленности дела с заказами обстоят неплохо. Так, объединенная Metso Outotec (компании завершили слияние в 2020 году) заключила ряд крупных контрактов — на общую сумму более 100 млн евро. Среди контрагентов, к примеру, Русская медная компания и золоторудная компания «Павлик».

Новички вступают в игру

Несмотря на пандемию и ослабление рубля, на российский рынок выходят новые игроки из Суоми. По данным СПАРК, с начала 2020 года в России было зарегистрировано 11 компаний с финским капиталом.
Некоторые из них появились в результате реорганизации уже действующего бизнеса. Например, после слияния Metso и Outotec подразделение Metso Flow Control стало отдельной независимой компанией Neles. Две компании зарегистрировал застройщик YIT: по российскому законодательству юрлицо должно создаваться под каждый строительный проект.

Некоторые компании возникли взамен ранее ликвидированных. Например, Vokant Group зарегистрировала производителя белья «Морган Милс». До 2017 года работала одноименная компания, но с российскими учредителями.

Новички стремятся развивать бизнес в области лесозаготовки (ООО «Мепрус», ООО «Терминал»), транспорта (Polar Aviation, специализирующуюся на бизнес-авиации, и оператора грузоперевозок Idan создали российские юрлица).

Экс-топ-менеджер девелопера SRV Микко Седерлунд создал ООО «Кампарвик», которое специализируется на импорте продуктов питания из Финляндии и Швеции. По его словам, это продолжение начатого ранее бизнеса ООО «Расеборг».

Микко Седерлунд
основатель компаний «Расеборг» и «Кампарвик»
«Не могу сказать, что мы процветаем. Просто работаем и выживаем, как многие. Думаю, нас, дураков, становится все меньше и меньше. Я знаю многих, кто в марте уехал и уже не вернется. Все фундаменты для бизнеса очень шаткие или вообще отсутствуют. К тому же есть некоторая дискриминация по признаку гражданства против иностранных инвесторов и бизнесменов»
По его словам, главный враг иностранного бизнеса в России — курс рубля, а банки крайне неохотно кредитуют бизнес с иностранными собственниками. «Думаю, сейчас мало кто пожелал бы начинать здесь новое дело», — говорит Микко Седерлунд. Снижение покупательной способности тоже не внушает оптимизма. На вопрос, почему при всех этих минусах он продолжает работать в России, предприниматель отвечает просто: «Я ничего другого уже не умею. Я давно здесь и продолжаю бороться против всего этого».
Микко Хеландер. Финский бизнес - 2018
Яана Реколайнен
генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
«Пандемия и закрытая граница не создают самые благоприятные условия. Но есть компании, которые используют это время для изучения новых рынков, в том числе российского. С начала года к нам обратилось более 400 финских компаний с различными вопросами, в том числе с запросами о поиске новых партнеров или о выяснении отдельных вопросов ведения бизнеса в России»
Версия на английском