Valio продает российское производство компании «Велком»

Концерн Valio завершил переговоры о продаже своих активов в России компании «Велком». Об этом 26 апреля сообщается на сайте финского производителя.
В результате сделки российский персонал Valio будет переведен в «Велком». Сумму сделки стороны решили не разглашать. Российской компании перешли предприятия финнов, расположенные на территории РФ, в том числе завод по производству плавленых сыров в Ершово (Московская область). Также «Велкому» перешла торговая марка «Виола». А вот бренд Valio будет появляться на полках магазинов до тех пор, пока не израсходуется упаковка. «Велком» до конца года обязан прекратить использование не принадлежащих ему брендов. Права на товарный знак сливочных сыров Valio Viola®, продаваемых в Финляндии и производимых Valio в Финляндии, не входят в условия сделки.
Чистая выручка от продаж продукции Valio в России в 2020 году составила 87 миллионов евро, что составляет примерно