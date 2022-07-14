Отказались поставлять в Россию. Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал, что не так с картошкой

Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил, почему в заведениях возникли проблемы с картошкой фри. По его словам, все крупнейшие производители этой продукции отказались поставлять ее в Россию.

«Так получается, что как в недружественных странах, так и в дружественных те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — рассказал он 14 июля РБК .

Пароев пояснил, что примерно 85% картошки в «Макдоналдсе» производилось в России, а 15% импортировалось, чтобы иметь запасной канал, если с первым что-то пойдет не так. Глобальный поставщик «Макдоналдса» из любой страны (в частности, Польши, Франции и Германии) мог поставлять в Россию картофель.

По словам Пароева, в этом урожайном году производится мало тех сортов картофеля, которые использует сеть, а в следующем в стране может не хватить мощностей для переработки. Он добавил, что в РФ есть сложности и с хранением картофеля, а еще во «Вкусно — и точка» должна поступать переподготовленная для жарки продукция. В России только несколько предприятий перерабатывают картофель таким образом. Однако, заявляет Пароев, под стандарты сети подходит всего одна: она была построена под гарантии «Макдоналдса».

По оценке сети, спрос на картошку фри в России — около 150–170 тысяч тонн в год. Предприятиям «Вкусно — и точка» требуется около 70 тысяч тонн, но его закупают и другие сети, а еще он поставляется потребителям по ретейлу.

Ранее компания заявила, что на предприятиях до сентября не будут продавать картошку фри и картошку по-деревенски. Это объяснили неурожайным годом для нужных в производстве сортов картофеля. В Минсельхозе же заявили, что российский рынок полностью обеспечен этой продукцией.