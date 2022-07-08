    Пробки

    4/10

    usd63.14eur64.13
    В чем обвиняют УмноваКуда пойти на выходныхКак сэкономить на фруктахОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри из-за неурожая

    2268
    14 комментариев

    Двух видов картофеля — фри и по-деревенски — не будет в меню части вновь открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Это связано с неурожаем прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе компании 8 июля.

    «Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри на предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании и добавили, что с аналогичными проблемами могут столкнуться и конкуренты.

    Картошка полностью вернется во все рестораны сети осенью этого года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 14

    07A08 Июл 2022 в 12:54
    Через несколько недель вернется. Картошка есть во всех магазинах и на рынках. А вот на вкраине картошка сама принимает российское гражданство по мере продвижения освободителей. И это смешно!
    +0-0
    Дежурный по объединению08 Июл 2022 в 12:54
    Ой-вэй! Какой такой "неурожай"?!
    +0-0
    Sonata08 Июл 2022 в 12:53
    Картошка-то есть, даже молодая уже больше месяца как появилась. Они просто не умеют её готовить. Подумают немного и заменят на макароны-фри)))
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    14

    Новости компаний

    close
    close