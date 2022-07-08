В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри из-за неурожая

Двух видов картофеля — фри и по-деревенски — не будет в меню части вновь открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Это связано с неурожаем прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе компании 8 июля.



«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри на предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании и добавили, что с аналогичными проблемами могут столкнуться и конкуренты.

