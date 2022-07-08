«Вкусно — и точка»: Картошки нет. Минсельхоз: Картошка есть

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, потребности в импорте картошки фри нет. Об этом 8 июля заявили в Минсельхозе РФ.



В пятницу пресс-служба ресторанов «Вкусно — и точка» заявила, что в части заведений примерно до осени не будут продавать два вида картофеля — фри и по-деревенски. Это объяснили тем, что 2021 год стал неурожайным для сортов картофеля, который используется на предприятии.



В Минсельхозе с этим не согласны: «Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — рассказали в ведомстве.

