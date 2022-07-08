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    «Вкусно — и точка»: Картошки нет. Минсельхоз: Картошка есть

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    Российский рынок полностью обеспечен картофелем, потребности в импорте картошки фри нет. Об этом 8 июля заявили в Минсельхозе РФ.

    В пятницу пресс-служба ресторанов «Вкусно — и точка» заявила, что в части заведений примерно до осени не будут продавать два вида картофеля — фри и по-деревенски. Это объяснили тем, что 2021 год стал неурожайным для сортов картофеля, который используется на предприятии.

    В Минсельхозе с этим не согласны: «Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — рассказали в ведомстве.

    Там добавили, что в этом году выкопано уже 105 тысяч тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних. В министерстве ждут прироста валового сбора в этом году, что «позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки».

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