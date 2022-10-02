С Lego не сложилось: мир датских кубиков потеснят китайские и российские аналоги

Фото: Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС Поделиться Поделиться





Конструкторы «Лего» в России будут продавать магазины «Мир кубиков», первую торговую точку в Петербурге уже запустили в ТРЦ «Галерея». Пока что на полках — конструкторы европейского бренда, но очень скоро их вытеснят китайские и российские аналоги.

Сидят вместе, а глядят врозь

Нет, это не банальное переименование торговых точек, скорее, подавление датской экспансии на отечественном рынке детских конструкторов. К этому шло с весны: сначала датский бренд заявил об остановке деятельности в России, потом разорвал отношения с Inventive Retail Group, управлявшей его магазинами. А теперь арендные площади заняла новая торговая сеть «Мир кубиков», по стране это произойдет в 60 магазинах 20 городов. Более того, датскому конкуренцию составят конструкторы самых разных производителей, в том числе и российских, рассказали «Фонтанке» в Inventive Retail Group.



Пока же ассортимент в торговой точке, говорят продавцы, монобрендовый. — Пока продаем только «Лего», — изумленно отвечают на вопросы о брендах сотрудники. В наличии — серии из последнего обновления, но и тут не слава богу: например, рабочего кабинета одного из главных персонажей книги о Гарри Поттере нет: — Он был, но сейчас закончился, возможно, придет в конце этой недели. Отслеживать ассортимент торговой точки можно на одноименном сайте, им управляет тот же Inventive Retail Group. Можно оставить телефон, и когда нужный товар появится, заказчика об этом уведомят. А вот заказать товар, которого нет на сайте, нельзя.



Логистикой по карману

Собственно, функция заказа для сайта ретейлера, пожалуй, даже лишняя — с доставкой вожделенного конструктора гораздо успешнее справляются маркетплейсы. — На бренд Lego приходится более 40% всех штучных продаж конструкторов на OZON. Бренд также входит в топ-3 самых популярных брендов игрушек. Продажи всей категории конструкторов в Санкт-Петербурге в первом полугодии выросли на четверть в годовом сравнении, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе интернет-магазина. Чаще всего покупают конструкторы из серии City, Technic и Minecraft, рассказали в интернет-магазине.



Огорчает в офлайн-точке и цена: легендарный герой «Звездных войн» R2-D2 здесь в наличии за 27 999 рублей, тогда как на маркетплейсе он доступен за 19 900. Экономию в 8 тысяч рублей назвать несущественной язык вряд ли повернется, тем более, если вспомнить, что это всего лишь игрушка.

— Цены на конструкторы в сети формирует рынок, спрос и предложение. Большая составляющая — это затраты на логистику, — объясняют ситуацию в Inventive Retail Group Мировые бренды из Китая

И тут эксперты сходятся во мнении о том, что свет клином на «Лего» не сошелся, мир конструкторов на российском рынке им не ограничивается.

— Ассортимент за 6 месяцев 2022 года вырос в 2,4 раза год к году. У петербуржцев пользуются популярностью металлические и электронные конструкторы, разнообразные 3D-конструкторы, а также конструкторы для малышей — с большими устойчивыми деталями. Многие бренды производятся в России, но есть и конструкторы азиатских брендов, — сообщили «Фонтанке» в OZON. И даже тот «Лего», который собирали российские дети до спецоперации, европейского происхождения встречался с частотой один к четырем. — 70% всех игр, поставляемых в РФ, включая мировые бренды, шли из Китайской Народной Республики. Из Европы к нам поступало 23%, в том числе ранее в РФ поставлялся оригинальный исключительно европейский конструктор «Лего», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров.

На подарки хватит

Мировой бренд номер один с многолетней историей вырастил не одно поколение. Очень часто родители покупают конструктор своим детям, потому что сами любили в него играть. «Лего» находится в таком сегменте конструирования, который в целях развития и воспитания детей присутствует во всех образовательных программах, говорит эксперт.

— Конструкторы будут всегда, они будут видоизменяться, и мы даже в «Лего» это видим. Поэтому я отношусь к этой истории с позитивным спокойствием, свято место пусто не бывает. Если родителям ребенку принципиально купить именно конструктор «Лего», они его имеют возможность купить на российском рынке — по параллельному импорту он к нам поставляется, — отмечает Антонина Цицулина.

Наборы «Лего» не исчезали из продажи, ажиотажного спроса на него другие петербургские продавцы детских товаров не наблюдали. — На данный момент у нас достаточно запасов всех марок конструкторов в магазинах и на распределительных центрах. При текущем спросе на новогодние подарки точно хватит, — рассказала «Фонтанке» Наталья Рычкова, представитель ГК «Детский мир».