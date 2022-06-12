«Фонтанка» показывает флагманский ресторан «Вкусно и точка» в Москве

«Фонтанка» побывала во флагманском ресторане «Вкусно и точка», который открылся 12 июня в Москве на Пушкинской площади. Показываем, как выглядит преемник McDonald's.
Иван Петров/«Фонтанка.ру»
«Название меняется, любовь остается», — гласит надпись на здании ресторана. Название сети держали в секрете до последнего: окончательный вариант стал известен только сегодня.
Меню во «Вкусно и точка» осталось прежним, из наименований убрали только приставку «мак-». С логотипом сюрпризов тоже не было: гостей встретил уже заявленный красный круг и оранжевые палочки, которые символизируют бургер и картошку фри.
О приостановке работы в России McDonald’s заявил 14 марта. Через несколько дней стало известно о её продаже. Новый владелец McDonald's предприниматель Александр Говор заявил, что обновленные рестораны будут открываться в России со скоростью 50–80 точек питания в неделю. Количество ресторанов в стране Говор собирается увеличить с 850 до 1000.