«Фонтанка» показывает флагманский ресторан «Вкусно и точка» в Москве

«Фонтанка» побывала во флагманском ресторане «Вкусно и точка», который открылся 12 июня в Москве на Пушкинской площади. Показываем, как выглядит преемник McDonald's.

«Название меняется, любовь остается», — гласит надпись на здании ресторана. Название сети держали в секрете до последнего: окончательный вариант стал известен только сегодня.



Меню во «Вкусно и точка» осталось прежним, из наименований убрали только приставку «мак-». С логотипом сюрпризов тоже не было: гостей встретил уже заявленный красный круг и оранжевые палочки, которые символизируют бургер и картошку фри.