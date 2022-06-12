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    «Фонтанка» показывает флагманский ресторан «Вкусно и точка» в Москве

    8687
    19 комментариев

    «Фонтанка» побывала во флагманском ресторане «Вкусно и точка», который открылся 12 июня в Москве на Пушкинской площади. Показываем, как выглядит преемник McDonald's.

    Иван Петров/«Фонтанка.ру»

    «Название меняется, любовь остается», — гласит надпись на здании ресторана. Название сети держали в секрете до последнего: окончательный вариант стал известен только сегодня.

    Меню во «Вкусно и точка» осталось прежним, из наименований убрали только приставку «мак-». С логотипом сюрпризов тоже не было: гостей встретил уже заявленный красный круг и оранжевые палочки, которые символизируют бургер и картошку фри.

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    О приостановке работы в России McDonald’s заявил 14 марта. Через несколько дней стало известно о её продаже. Новый владелец McDonald's предприниматель Александр Говор заявил, что обновленные рестораны будут открываться в России со скоростью 50–80 точек питания в неделю. Количество ресторанов в стране Говор собирается увеличить с 850 до 1000.

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    Комментарии (19)

    NoName1234
    Это прорыв???
    Или как??
    Макакич
    Душно и тошно (с)
    275016150
    Чайные с сушками и баранками надо открывать.
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