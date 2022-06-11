Новый владелец McDonald's в России рассказал о темпе открытия ресторанов

Обновленные рестораны McDonald's в России будут открываться со скоростью 50 – 80 точек питания в неделю. Об этом 11 июня в эфире телеканала «Россия-24» заявил купивший российский бизнес «Макдональдс» предприниматель Александр Говор.



Он подтвердил, что 12 июня будут открыты 15 ресторанов. К концу следующей недели – еще 50, все в Москве и Подмосковье.