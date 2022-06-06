Непривычно. Российский McDonald's регистрирует новый логотип

Предатели! Русофобы! 100 рублей получка была! И хватало! Вот беляш с мясушком был вкусный! 10 копеек! Везде давали, прямо из ящика на колёсиках! Скрепы! История! Наше всё! Как было! ГОСТ! Нацисты кормят не нашим! Всех других убить! Мы лучшие! Беляш! Пельмени с уксуском-маслицем! Пивко в ларёчке! Водочка 3.62 рубликов! Агдамчик! Картошечка, селёдочка, колбасочка, сырочек, маслице, хлебушек, покушать завезли! В овощном яблочки выбросили! В очередь! Мне получше отберите, мне в больницу! Всем в больницу! Зажрались! Отнять и поделить! Абырвалг!