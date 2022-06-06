Непривычно. Российский McDonald's регистрирует новый логотип

Один из возможных вариантов логотипа обновленного McDonald's в России проходит регистрацию в Роспатенте.
Как стало известно 6 июня, заявка была подана несколько дней назад.
Заявителем указано ООО «Макдоналдс». Возможных вариантов логотипа два, но цвета для них указаны одинаковые: зеленый, оранжевый, красный.
Согласно заявке, логотипы будут красоваться как на брендовых вещах сети общепита (от футболок до зонтов), так и на упаковках продуктов питания.
Напомним, что до 2 июня компания-преемник носила название ООО «Макдоналдс». Сейчас название изменено на ООО «Система ПБО». Идет активный набор сотрудников — открытие должно состояться до конца июня.
Помимо логотипа, McDonald's в России регистрирует в Роспатенте заявки на 8 брендов. Один из них теоретически и может стать новым названием сети.