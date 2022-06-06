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    Непривычно. Российский McDonald's регистрирует новый логотип

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    15 комментариев

    Один из возможных вариантов логотипа обновленного McDonald's в России проходит регистрацию в Роспатенте.

    Как стало известно 6 июня, заявка была подана несколько дней назад.

    Заявителем указано ООО «Макдоналдс». Возможных вариантов логотипа два, но цвета для них указаны одинаковые: зеленый, оранжевый, красный.

    Фото: фрагмент скриншота с сайта Роспатента
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    Фото: фрагмент скриншота с сайта Роспатента
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    Согласно заявке, логотипы будут красоваться как на брендовых вещах сети общепита (от футболок до зонтов), так и на упаковках продуктов питания.

    Напомним, что до 2 июня компания-преемник носила название ООО «Макдоналдс». Сейчас название изменено на ООО «Система ПБО». Идет активный набор сотрудников — открытие должно состояться до конца июня.

    Помимо логотипа, McDonald's в России регистрирует в Роспатенте заявки на 8 брендов. Один из них теоретически и может стать новым названием сети.

    Фото: фрагмент скриншота с сайта Роспатента
    Фото: фрагмент скриншота с сайта Роспатента

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    Комментарии (15)

    Xodok1
    Да чтож проще...назвали MacDonald's и арки перевернули вверхногами... Всех делов-то
    Alex000
    Какая-то ужаснейшая бездарность, да, но как правильно выше заметили - для этой страны в порядке вещей.
    VKuser279092
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