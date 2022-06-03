«Скоро с вами». Преемник «Макдоналдса» начал набирать сотрудников в Петербурге

Рестораны сети McDonald's в Петербурге готовятся к открытию и начали набирать персонал. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 3 июня, кадры набирает ООО «Система ПБО» (до вчерашнего дня компания носила название ООО «Макдоналдс»).

Как сообщили нашему изданию по телефону, указанному в объявлении о найме, рестораны начнут работать с 15 по 30 июня, но под какой вывеской — пока неизвестно. «Будет как «Макдоналдс» — только без своего названия. Какое — пока неизвестно», — рассказал собеседник «Фонтанки».



«Все остальное остается таким же — работа, зарплата», — пообещал сотрудник, но сколько именно будут платить, не уточнил, сославшись на то, что «отдела кадров нет»

