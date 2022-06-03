«Скоро с вами». Преемник «Макдоналдса» начал набирать сотрудников в Петербурге

Рестораны сети McDonald's в Петербурге готовятся к открытию и начали набирать персонал. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 3 июня, кадры набирает ООО «Система ПБО» (до вчерашнего дня компания носила название ООО «Макдоналдс»).
Как сообщили нашему изданию по телефону, указанному в объявлении о найме, рестораны начнут работать с 15 по 30 июня, но под какой вывеской — пока неизвестно. «Будет как «Макдоналдс» — только без своего названия. Какое — пока неизвестно», — рассказал собеседник «Фонтанки».
«Все остальное остается таким же — работа, зарплата», — пообещал сотрудник, но сколько именно будут платить, не уточнил, сославшись на то, что «отдела кадров нет»
В одном из ресторанов возле станции метро «Пушкинская» можно заметить приготовления к открытию — внутри стоит стремянка, терминалы для самостоятельного заказа открыты, вероятно для перепрограммирования. При этом на них пока отображается фирменная желтая буква «М». Также на дверях висит объявление о поиске персонала. «Скоро с вами» — гласит табличка.
Как рассказали нам сотрудники сети, многие из них уволились во время простоя, поскольку выплаты были недостаточны, а возможности совмещать с другой работой не было, кто-то объяснял свое решение «репутацией приобретателя».
Федеральная антимонопольная служба 2 июня одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» предпринимателя Александра Говора о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». Говор владеет компанией «ГиД», которая управляет ресторанами под брендом McDonald's в Сибири.