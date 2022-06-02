    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.58eur64.91
    Очереди за апостилемХаос на КАДеЧто за пух летает по городуДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ФАС разрешила компании «Клуб-Отель» купить российский «Макдоналдс»

    2645
    1 комментарий

    ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель».

    Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

    ФАС считает, что сделка «не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания», а также позволит сохранить рабочие места и обеспечить дальнейшую работу «системообразующей организации в пределах страны».

    Продавец сможет в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

    Напомним, что 19 мая стало известно о том, что McDonald's продает бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору. В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Денеб
    Даёшь ФСБургер от компании «Клуб-Отель»!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close