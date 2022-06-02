ФАС разрешила компании «Клуб-Отель» купить российский «Макдоналдс»

ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель».
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС считает, что сделка «не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания», а также позволит сохранить рабочие места и обеспечить дальнейшую работу «системообразующей организации в пределах страны».
Продавец сможет в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.
Напомним, что 19 мая стало известно о том, что McDonald's продает бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору. В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом.