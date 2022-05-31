Странное. McDonald's подал заявки на регистрацию новых трех брендов

Бывший McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов «Это он», «Точно он» и «Компас». Об этом 31 мая пишет агентство «Москва» со ссылками на документы.

Ранее McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». В пресс-службе компании рассказали, что будут выбирать новое название из пяти вариантов.