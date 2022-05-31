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    Странное. McDonald's подал заявки на регистрацию новых трех брендов

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    17 комментариев

    Бывший McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов «Это он», «Точно он» и «Компас». Об этом 31 мая пишет агентство «Москва» со ссылками на документы.

    Ранее McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». В пресс-службе компании рассказали, что будут выбирать новое название из пяти вариантов.

    Недавно стало известно, что рестораны быстрого питания McDonald’s под новым брендом могут открыться в России 12 июня.

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    Комментарии (17)

    Dud
    странная подача новости - макдональд"c уже ничего не может подать...
    odpetrograd
    Если Мкд продал бизнес почему они подают заявки на названия??? Новость непонятная. Лучшее название имхо Макдак
    Satyr
    Табачные компании вообще лопухами прикинулись...
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