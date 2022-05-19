    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-в

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    McDonald’s продает свой российский бизнес сибирскому франчайзи

    8236
    30 комментариев

    McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Он владеет компанией «ГиД», которая управляет ресторанами под американским брендом в Сибири.

    Как сообщает 19 мая сама компания, сделка предполагает, что рабочие места уже открытых ресторанов останутся за персоналом как минимум на протяжении двух лет. Новый владелец будет управлять сетью под новым брендом.

    ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

    McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. Также фирме пришлось закрыть рестораны на Украине. В результате приостановки работы в обеих странах сеть фастфуда потеряла 28% прибыли.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, работающие по франшизе, управляемые ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО «СПП»). На днях американская компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности, «ГиД» Александра Говора.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (30)

    274708530
    Ставлю на то, что новую сеть обзовут как-то вроде "Мак" или "Макдак" , но чё-т сомневаюсь в успехе предприятия.
    olla
    Страдания по Макдональдсу слегка удивляют.. ну откроется что-то другое, или не откроется совсем : в сегодняшней ситуации - это такая мелочь ..
    VKuser181384498
    Туалета скорее бы уж открыли. Еду там есть нельзя было, только пользоваться туалетом можно. Ели те кто не знает, что такое вкусно поесть.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close