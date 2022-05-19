McDonald’s продает свой российский бизнес сибирскому франчайзи

McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Он владеет компанией «ГиД», которая управляет ресторанами под американским брендом в Сибири.
Как сообщает 19 мая сама компания, сделка предполагает, что рабочие места уже открытых ресторанов останутся за персоналом как минимум на протяжении двух лет. Новый владелец будет управлять сетью под новым брендом.
ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. Также фирме пришлось закрыть рестораны на Украине. В результате приостановки работы в обеих странах сеть фастфуда потеряла 28% прибыли.
После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, работающие по франшизе, управляемые ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО «СПП»). На днях американская компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности, «ГиД» Александра Говора.