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McDonald’s временно закрывает все рестораны в России из-за ситуации на Украине

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McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. Об этом в открытом письме к сотрудникам заявил президент и главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински.

В McDonald’s уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России.

«Работая в тесном контакте с нашим председателем Риком Эрнандесом и остальными членами совета директоров McDonald’s на прошлой неделе, мы приняли решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Мы понимаем, какое влияние это окажет на наших российских коллег и партнеров, поэтому мы готовы поддержать их... Это включает сохранение заработной платы для всех сотрудников McDonald’s в России. Важно отметить, что Фонд Рональда Макдональда в России продолжит свою полноценную деятельность, так же как сейчас на Украине он сотрудничает с местными больницами и оказывает гуманитарную помощь по всей стране».

Крис Кемпчински уточнил, что пока неизвестно, когда рестораны смогут открыться вновь.

«Мы испытываем сбои в нашей цепочке поставок, а также другие операционные последствия. Мы также будем внимательно следить за гуманитарной ситуацией», — заявил глава McDonald’s.

Как пишет 8 марта Washington Post, McDonald’s может понести серьезные финансовые потери из-за закрытия в России — рынок РФ и Украины приносил около 9 % годового дохода компании.

В России McDonald’s управляется несколькими юрлицами. До недавних пор они контролировались Восточно-Европейским подразделением корпорации, зарегистрированным в Нидерландах, однако в середине февраля 2022 года перешли под контроль головной компании холдинга в США. Гендиректор ООО «Макдоналдс» и ООО «Москва Макдоналдс» Олег Пароев был назначен на эту должность лишь 2 марта 2022 года. Совокупная выручка этих двух компаний по данным последней отчетности, превысила 76 млрд рублей. Чистая прибыль — 4,5 млрд рублей. В прошлом году акционеры компании получили из России около 1,3 млрд рублей дивидендов.

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Комментарии (112)

Чекист007
Доказан вред здоровью при регулярном питании в МакДоне.

Новость плоха лишь для раб-ов ресторана, а также лиц/фирм, задействованных в поставках сырья.

Если всё посчитать, такой безработицы ещё в РФии не было.
А последствия высокой безработицы в примерах из мировой экономики уже известны....
274473303
А был-ли хоть один ресторан, были столовки)))) нижнего уровня
274473291
В ДНР работают ВСЕ бывшие МакДональдсы, там бывшие сотрудники, меню практически НЕ изменилось Мы смогли это сделать у себя. Для РФ не составит труда сделать тоже самое.
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