McDonald’s временно закрывает все рестораны в России из-за ситуации на Украине

McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. Об этом в открытом письме к сотрудникам заявил президент и главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински.



В McDonald’s уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России.

«Работая в тесном контакте с нашим председателем Риком Эрнандесом и остальными членами совета директоров McDonald’s на прошлой неделе, мы приняли решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Мы понимаем, какое влияние это окажет на наших российских коллег и партнеров, поэтому мы готовы поддержать их... Это включает сохранение заработной платы для всех сотрудников McDonald’s в России. Важно отметить, что Фонд Рональда Макдональда в России продолжит свою полноценную деятельность, так же как сейчас на Украине он сотрудничает с местными больницами и оказывает гуманитарную помощь по всей стране».

