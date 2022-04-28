    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, с-з

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Экономика и санкции

    McDonald’s потерял 28% прибыли после закрытия ресторанов в России и на Украине

    1978
    5 комментариев

    Прибыль американской сети фастфуда McDonald’s по итогам первого квартала 2022 года упала на 28% по сравнению с началом прошлого года. Она сократилась с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию), пишет 28 апреля «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

    В отчете сказано, что причиной серьезных потерь является закрытие ресторанов в России и на Украине из-за спецоперации.

    McDonald’s уже потратил $27 млн на оплату аренды помещений, выплаты поставщикам и зарплаты сотрудникам временно закрытых точек. Кроме того, компания списала запасы продуктов на $100 млн, поставлявшихся для ресторанов в России и на Украине, которые скорее всего испортятся.

    При этом выручка компании в первом квартале выросла на 11,8%, до $5,67 млрд, что выше прогноза аналитиков. Котировки акций McDonald’s после публикации отчетности выросли на 1,7%.

    McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала продолжить платить зарплаты сотрудникам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил это решение и призвал, чтобы на месте американского фастфуда открылся российский «Дядя Ваня», чего, однако, пока так и не произошло.

    О том, как в российском McDonald’s кушалось и работалось — читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов. Отметим, что некоторые точки продолжили работу в различных регионах страны.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    О как! У нас прибыль теперь в стоимости акций исчисляется? Ну, тогда сбер с газпромом - просто банкроты.
    Ксюха Фантик
    Санкциями потрясут и обратно приползут.
    случайный_5e4ce4e84d5e3
    Пока толстый сохнет, тощий сдохнет. народная мудрость
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close