McDonald’s потерял 28% прибыли после закрытия ресторанов в России и на Украине

Прибыль американской сети фастфуда McDonald’s по итогам первого квартала 2022 года упала на 28% по сравнению с началом прошлого года. Она сократилась с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию), пишет 28 апреля «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В отчете сказано, что причиной серьезных потерь является закрытие ресторанов в России и на Украине из-за спецоперации.



McDonald’s уже потратил $27 млн на оплату аренды помещений, выплаты поставщикам и зарплаты сотрудникам временно закрытых точек. Кроме того, компания списала запасы продуктов на $100 млн, поставлявшихся для ресторанов в России и на Украине, которые скорее всего испортятся.