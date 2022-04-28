McDonald’s потерял 28% прибыли после закрытия ресторанов в России и на Украине

Прибыль американской сети фастфуда McDonald’s по итогам первого квартала 2022 года упала на 28% по сравнению с началом прошлого года. Она сократилась с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию), пишет 28 апреля «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компании.
В отчете сказано, что причиной серьезных потерь является закрытие ресторанов в России и на Украине из-за спецоперации.
McDonald’s уже потратил $27 млн на оплату аренды помещений, выплаты поставщикам и зарплаты сотрудникам временно закрытых точек. Кроме того, компания списала запасы продуктов на $100 млн, поставлявшихся для ресторанов в России и на Украине, которые скорее всего испортятся.
При этом выручка компании в первом квартале выросла на 11,8%, до $5,67 млрд, что выше прогноза аналитиков. Котировки акций McDonald’s после публикации отчетности выросли на 1,7%.
McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала продолжить платить зарплаты сотрудникам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил это решение и призвал, чтобы на месте американского фастфуда открылся российский «Дядя Ваня», чего, однако, пока так и не произошло.
О том, как в российском McDonald’s кушалось и работалось — читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов. Отметим, что некоторые точки продолжили работу в различных регионах страны.