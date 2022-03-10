Завтра там должен быть «У дяди Вани». Володин высказался об уходе McDonald’s

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно высказался об уходе сети быстрого питания McDonald’s из России, политик уверен, что их рестораны должны быть заменены на отечественные.



«Макдоналдс» — 100% российское сырье — заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены», — сказал Володин в ходе пленарного заседания 10 марта.

