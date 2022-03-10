Завтра там должен быть «У дяди Вани». Володин высказался об уходе McDonald’s

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно высказался об уходе сети быстрого питания McDonald’s из России, политик уверен, что их рестораны должны быть заменены на отечественные.
«Макдоналдс» — 100% российское сырье — заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены», — сказал Володин в ходе пленарного заседания 10 марта.
Также свой привет McDonald’s ранее передал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, России с 2014 года удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. «Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — уверен экс-премьер.
Напомним, McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине. По некоторым данным, он и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.