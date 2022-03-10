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Завтра там должен быть «У дяди Вани». Володин высказался об уходе McDonald’s

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно высказался об уходе сети быстрого питания McDonald’s из России, политик уверен, что их рестораны должны быть заменены на отечественные.

«Макдоналдс» — 100% российское сырье — заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены», — сказал Володин в ходе пленарного заседания 10 марта.

Также свой привет McDonald’s ранее передал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, России с 2014 года удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. «Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — уверен экс-премьер.

Напомним, McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине. По некоторым данным, он и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.

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Комментарии (29)

allyouneedislove
вот он пусть из своего кошелька зарплаты людям и платит
а то как пасть открывать - так легко
а как ответственность за людей брать - так никого нет
это всё, что нужно знать о Правительстве лицемеров
КарабасСПб
Ага, при ставке ЦБ 20 процентов кто-то будет чего открывать? Безработных кормить?
VKuser15335355
Цены снижены - это не про наш бизнес. Отсутствие конкурентов ни к чему хорошему не приведёт.
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