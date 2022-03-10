«Котлеты и булки мы производить и сами умеем». Медведев передал привет «Макдоналдсу»

Иностранные компании должны понимать, что вернуться на российский рынок будет непросто, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с санкциями и «паникой на пустом месте», якобы устроенной Западом после 2014 года, страна справилась: ей удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.
«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!» — написал Медведев 10 марта на своей странице во «ВКонтакте».
Также он отметил, что правительство РФ прорабатывает меры, в число которых входит банкротство и национализация имущества покидающих страну компаний. Как полагает Медведев, арест имущества российских граждан и компаний за рубежом требует симметричного ответа. По его словам, фирмы, которые прекращают работу в РФ, бросают свои коллективы на произвол судьбы.
«Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», — заявил Медведев.
Ранее McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине. По некоторым данным, он и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.