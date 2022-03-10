«Котлеты и булки мы производить и сами умеем». Медведев передал привет «Макдоналдсу»

Иностранные компании должны понимать, что вернуться на российский рынок будет непросто, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с санкциями и «паникой на пустом месте», якобы устроенной Западом после 2014 года, страна справилась: ей удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!» — написал Медведев 10 марта на своей странице во «ВКонтакте».

