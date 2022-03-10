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«Котлеты и булки мы производить и сами умеем». Медведев передал привет «Макдоналдсу»

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Иностранные компании должны понимать, что вернуться на российский рынок будет непросто, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с санкциями и «паникой на пустом месте», якобы устроенной Западом после 2014 года, страна справилась: ей удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!» — написал Медведев 10 марта на своей странице во «ВКонтакте».

Также он отметил, что правительство РФ прорабатывает меры, в число которых входит банкротство и национализация имущества покидающих страну компаний. Как полагает Медведев, арест имущества российских граждан и компаний за рубежом требует симметричного ответа. По его словам, фирмы, которые прекращают работу в РФ, бросают свои коллективы на произвол судьбы.

«Первостепенная задача — не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив», — заявил Медведев.

Ранее McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине. По некоторым данным, он и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.

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Комментарии (57)

Olaaa
Налейте безумцу, он что-то перевозбудился.
revui3
Нужно только поработать над автоматизацией. В макдаке было большое количество бесполезно суетящихся людей. Пусть сразу автоматы пекут гармургеры.
artistdmisha
Вот уж воистину блаженный персонаж новейшей истории🤦‍♂️
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