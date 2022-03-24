«Дядя Ваня» открылся в Петербурге вместо McDonald’s: фейк или правда?

На видео, которое ранее появилось в сети, над входом «повесили» шарики, а логотип американской сети русифицировали в отечественную «В». Правда, когда спадает занавес «скоро открытие» видно, что это всё тот же McDonald’s.
Как убедился наш корреспондент 24 марта, «Макдоналдс» у метро «Московская» действительно на месте. А вот ребрендинга не случилось — фантазия и немного графики.
«Дядя Ваня» возник в начале марта, когда спикер Госдумы Володин, комментируя уход западного фастфуда 10 марта, заявил: «Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». А 12 марта компания «Русское поле — Логистик», входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня».
О том, как в российском McDonald’s кушалось и работалось — читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов.