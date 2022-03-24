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«Дядя Ваня» открылся в Петербурге вместо McDonald’s: фейк или правда?

«Фонтанка» проверила расходящийся по соцсетям ролик с «открытия» сети «Дядя Ваня» в Петербурге.

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На видео, которое ранее появилось в сети, над входом «повесили» шарики, а логотип американской сети русифицировали в отечественную «В». Правда, когда спадает занавес «скоро открытие» видно, что это всё тот же McDonald’s.

Как убедился наш корреспондент 24 марта, «Макдоналдс» у метро «Московская» действительно на месте. А вот ребрендинга не случилось — фантазия и немного графики.

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«Дядя Ваня» возник в начале марта, когда спикер Госдумы Володин, комментируя уход западного фастфуда 10 марта, заявил: «Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». А 12 марта компания «Русское поле — Логистик», входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня».

О том, как в российском McDonald’s кушалось и работалось — читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов.

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Комментарии (9)

DimDimych
Подделать макдак не получится, т.к. это гениально выстроенная и десятилетиями отлаженная бизнес-система и, боюсь, всех этих дадей вань и тётей мань, ждет судьба блиндональдса. Ну или в лучшем случае будут что-то вроде теремка, но вряд ли, если бы дядя ваня так мог он бы раньше появился.
274547871
Поменять на McDonald’Z 😎
Anatolievna
В Азии часто едальни называют "У Ларисы", "Дядя Ваня", "Самовар".
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