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«Рональд вернётся, деньги зарабатывать все хотят». Как в российском McDonald’s кушалось и работалось

McDonald’s, ставший символом открытости и перемен в отношениях СССР с Западом, назвал дату закрытия ресторанов в России — 14 марта.

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Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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Одни перепродают пирожки с вишней за миллион рублей. Вторые делятся сакральными воспоминаниями первой в жизни встречи с фастфудом. Третьи рассказывают о первом опыте работы в иностранной компании. А власти грозят сети национализацией и заменой за полгода без особых сожалений. В Москве даже выделяют на это 500 млн рублей.

Первый McDonald’s открылся в Петербурге в 1996 году на Каменноостровском проспекте. Как и в Москве, в него наняли совсем молодых ребят, для многих из которых зарубежный ресторан быстрого питания стал первым местом работы. Примерно одинаковый возраст и интересы, постоянные корпоративы и обучение — все быстро сдружились. Некоторые до сих пор держат связь и поздравляют друг друга в соцсетях не иначе как «с праздником, любимые камушки».

Татьяна Гусева попала в McDonald’s почти два десятка лет назад и вспоминает это как карьерный успех:

— Это было очень престижно — работать в иностранной компании. В то время это было как нечто заоблачное. Помню своё собеседование, его проводил мне афроамериканец на ломаном русском. Не знаю, по какой причине меня взяли из огромного числа претендентов, но я туда попала. Отработала 6 лет, ушла потому, что морально переросла эту работу. Занимала разные должности. Что мне запомнилось, так это огромное количество друзей, как мы все были веселы. Наши корпоративы и обучения. На тренингах там всегда говорилось, что «мы — команда», что руководство гордится нами, что персонал — это самое ценное, что есть в компании.


И теперь мне крайне удивительно, что «Макдональдс» покидает Россию, при том, что попасть на ее рынок им было крайне трудно. Очень жаль людей — ценность компании. Или ценности поменялись за столько лет?

Александр Смирнов работал в McDonald’s с открытия первого ресторана в Петербурге. И говорит, что работа стала школой жизни.

— Я работал с самого открытия в Петербурге — с 1996 года. Мне было 20 лет, а работал я уже к тому моменту с 16. Можно ли назвать это школой жизни? Безусловно. Конечно же, да. Да и сама работа была школой, в которой проходило активное обучение на тот момент. Работать там было порой напряженно, все-таки это предприятие общественного питания, но при этом интересно и даже весело. Ведь нам тогда было от 18 до 25 лет и найти общий язык сотрудникам между собой было просто. Я проработал четыре года и вспоминаю работу только с теплотой. А девушек-то сколько у нас было красивых!

Александр не говорит McDonald’s «прощай»: «Рональд Макдональд вернётся. Деньги зарабатывать все хотят. Сейчас проще приостановить деятельность во избежание потерь, ведь как минимум часть продукции поставляется из-за границы, а пересчитывать цены каждую неделю слишком затратно».

Семену не больше лет, чем первому McDonald’s в Москве. Он трудится в петербургском ресторане в настоящее время. Но впечатления те же, что и у тех, кто работал там десяток лет назад.

— Я работаю 7 месяцев. Главным плюсом этой работы, пожалуй, является коллектив. За пару месяцев нашёл людей близких по духу, собираемся в послерабочее время компанией. О самом рабочем процессе могу сказать, что работа достаточно тяжёлая, некоторые смены проходят в сумасшедшем темпе, где от тебя требуется скорость и взаимопонимание с коллегами. Новички зачастую могут почувствовать негативные эмоции в таких ситуациях, многие не выдерживают и уходят в первые же недели. Новость о временном закрытии была встречена мной и моими коллегами с грустью, так как McDonald’s является, пожалуй, одной из лучших подработок для студентов с действительно гибким графиком. Скорее всего придется искать новую работу или подработку на этот неопределенный срок.


Посетители ресторанов McDonald’s в свою очередь вспоминают, как впервые прикоснулись в них к культуре западного фастфуда. И затем хранили дома стаканчики от кока-колы, на память.

Андрей, побывал в первом в СССР в McDonald’s спустя полгода после открытия. И был восхищен уровнем сервиса.

— В самый первый раз в жизни попал в McDonald’s вместе с мамой летом 1991 года, в Москве. Тогда еще случился путч. «Макдак» тогда был один: тот самый — на Тверской.

Прекрасно помню ту потрясающую по длине очередь и то, как быстро при этом она двигалась. Метров сто пятьдесят от входа в заведение в толпе прошли минут за пять — не больше. Был тогда восхищен скоростью работы девчонок и мальчишек в красненьких козырьках. А еще запомнил их нарочитую вежливость. Для привыкшего к обыденному хамству в очередях в булочной и «молочке» ребенка это стало потрясением. Впрочем, и для мамы тоже…

Набор был классический — кажется, гамбургер, картошка фри в пакетике и кола. И если вкус «заморского» напитка уже тогда я вполне себе знал и любил (маленькие бутылочки продавали в «Красной стреле»), то первые два «деликатеса» попробовал на зуб впервые в жизни. А еще был молочный коктейль — густой как растаявшее мороженое. И это тоже стало откровением — запивать им котлету в булочке.

Кстати, коробку от того первого своего гамбургера даже хранил одно время вместе с коллекцией марок, этикеток от лимонада и набирающими популярность вкладышами от жвачек «Дональд Дак» и «Турбо».

Ирина, впервые зашла в McDonald’s в Риге в начале 1990-х и до сих пор помнит вкус тех самых булочек.

— В Риге очередь в McDonald’s была сравнительно небольшой — 20 минут на улице, и ты уже за столиком. Первый McDonald’s открылся там в 1994 году, к тому времени и в Москве на Тверской очередь за гамбургерами и картошкой фри поредела.

Но рижские гамбургеры были несравнимо вкуснее московских. Потому что у них была особенная булка — как венские вафли, только размером в пять раз больше. «Дырки» в таких «мегавафлях» заливались соусом, остальное — традиционные овощи с котлетой. Казалось, ничего вкуснее ты до этого момента не пробовал.

Потом были миллионы всяких McDonald’s — никогда больше это ощущение нереально вкусной еды не повторялось.

Павел побывал в детстве на открытии «дворца» McDonald’s у Василеостровской в середине 90-х.

— Это было целое событие. С мамой, папой и сестрой мы выбрали дальний столик у окна на втором этаже. Заказали много и всякого, но запомнилось больше всего мороженое «Макфлури». Мы всё съели, а стаканчики из-под колы мы с сестрой забрали с собой домой.

Многие россияне за пределами столиц смогли соприкоснуться с McDonald’s лишь в конце 1990-х, а некоторые и вовсе лишь в 2000-х. И такого шока уже не испытали.

Галина росла во Владимире и в первый раз McDonald’s посетила в Ярославле в 1998 году. Ей тогда было 10 лет.

— Пошли в McDonald’s с моим двоюродным братом и его родителями. Он уже подсел и постоянно просил у них купить «Хеппи-мил». Мне тоже купили. Но я тогда вообще не поняла, почему это вызывает у всех сверстников такой бешеный восторг. Понравился мне разве что пирожок с вишней. Какая была игрушка, тоже не запомнила, видимо, впечатления не произвело.

Второй раз попала в Москве лет в 15, нас привезли на какую-то олимпиаду и в качестве развлекательной программы привели в «Мак» на Третьяковской. И снова я пожала плечами: бургер показался невкусным.

Распробовали уже, когда училась в университете. Бегали между парами в окошко экспресс-выдачи в Охотном ряду. Американо был отличным и недорогим способом взбодриться.

Юлия выросла в Тюмени, и, по её словам, россыпи «Макдональдсов», как в городах покрупнее, там никогда не было.

— Долгое время был только один в самом центре — туда я впервые пришла с мамой, когда мне было девять. Мы купили небольшую коробочку с макнаггетсами и за пару минут все слопали, а потом пошли в парк гулять. Снова поесть туда я пришла уже года через три — раньше не находилось повода. И скажу так: либо в детстве все в целом было лучше, либо еда тогда действительно была вкуснее. Наггетсы, которые я попробовала в первый раз, уже никогда не были такими же вкусными.

Любовь жила на Дальнем Востоке до 25 лет и попала в ресторан лишь в 2013 году.

— Впервые попробовала McDonald’s в 19 лет. Это был «Биг Тейсти». Он показался мне отвратительным. Самое отвратительное — это ощущение после того, как всё доел. Тяжесть в желудке, бесконечный запах соусов, неперестающий вкус во рту. Чувствовала себя свиньей после того, как это съела.

Как писала «Фонтанка», рестораны McDonald’s временно закроются в ближайшее время. В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России.

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (90)

267029541
Ну не умрите вы без Мак Дональда. Прямо такие стенания, что жизнь остановилась!Будете дома есть, здоровее будете!
SU LUX INN
давно надо было закрыть все эти харчевни и тошниловки к Чертовой бабушке! питаться надо Дома, понятную пищу из Понятных продуктов!
K_Lutsky
Капец. Люди страдают по бургерам из макдака. Остается только посочувствувать. Вкусам этих людей. Видимо, для многих граждан в нашей стране, самое главное, чтобы было не российское. Макдак - американский. Поэтому там вкусно. Ну ну)
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