Власти Москвы выделят 500 млн рублей на замещение McDonald's

Отечественные сети общественного питания могут заместить около 250 закрывшихся в столице ресторанов McDonald's за год. Об этом 10 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть (рестораны)», — заявил глава столицы.
Собянин добавил, что для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», городские власти выделят 500 млн рублей. Деньги направят на льготное целевое кредитование, чтобы создать дополнительную сеть быстрого питания.
«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями», – уверен мэр.
8 марта стало известно, что McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. При этом в компании уточнили, что продолжат платить зарплаты 62 тысячам сотрудников в России. По некоторым данным, «Макдоналдс» и другие покидающие РФ компании в перспективе могут быть национализированы.