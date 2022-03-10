Власти Москвы выделят 500 млн рублей на замещение McDonald's

Отечественные сети общественного питания могут заместить около 250 закрывшихся в столице ресторанов McDonald's за год. Об этом 10 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть (рестораны)», — заявил глава столицы.

