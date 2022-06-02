McDonald's подал заявку на регистрацию еще одного бренда

Бывшее подразделение McDonald's в России (ООО «Макдоналдс») подало в Роспатент заявку на регистрацию еще одного бренда. На сей раз речь идет о названии «Наше место». Об этом 2 июня сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ.



В пресс-службе компании изданию подтвердили, что в данный момент подано 8 заявок на регистрацию брендов. Окончательное решение о новом названии пока не принято.