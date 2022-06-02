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    McDonald's подал заявку на регистрацию еще одного бренда

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    6 комментариев

    Бывшее подразделение McDonald's в России (ООО «Макдоналдс») подало в Роспатент заявку на регистрацию еще одного бренда. На сей раз речь идет о названии «Наше место». Об этом 2 июня сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ.

    В пресс-службе компании изданию подтвердили, что в данный момент подано 8 заявок на регистрацию брендов. Окончательное решение о новом названии пока не принято.

    Заявка, поданная в Роспатент, подразумевает, что под брендом «Наше место» можно будет открыть закусочные и кафе, бары и рестораны. В том числе торговать навынос. Из потенциального меню: сэндвичи, супы, мороженое и молочные коктейли, чай и кофе. Предполагается и производство сувенирной продукции — игрушек, одежды, зонтов и рюкзаков.

    По данным агентства «Москва», заявку ООО «Макдоналдс» подало 30 мая 2022 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит американской McDonald's Corporation.

    В список заявок McDonald's на регистрацию брендов входят:

    • «Только так»,
    • «Весело и вкусно»,
    • «Тот самый»,
    • «Свободная касса»,
    • «Это он»,
    • «Точно он»,
    • «Компас»,
    • «Наше место».

    Напомним, что 19 мая стало известно о том, что McDonald's продает бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору. В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом.

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    Комментарии (6)

    Piter Russo
    В очереди в общепите если задать вопрос по названию макдака и то лучше предложат и даром.
    Опять же что мешает взять название макдак или мак или МдК?
    Дежурный по объединению
    "Наше место".. Опять не в тему. Надо назвать "Наша корова"! И мы ее доим!
    SU LUX INN
    поскорее бы уже РусДональдс открылся! снова Можно будет питаться, как Нормальные люди!
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