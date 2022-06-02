McDonald's подал заявку на регистрацию еще одного бренда

Бывшее подразделение McDonald's в России (ООО «Макдоналдс») подало в Роспатент заявку на регистрацию еще одного бренда. На сей раз речь идет о названии «Наше место». Об этом 2 июня сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ.
В пресс-службе компании изданию подтвердили, что в данный момент подано 8 заявок на регистрацию брендов. Окончательное решение о новом названии пока не принято.
Заявка, поданная в Роспатент, подразумевает, что под брендом «Наше место» можно будет открыть закусочные и кафе, бары и рестораны. В том числе торговать навынос. Из потенциального меню: сэндвичи, супы, мороженое и молочные коктейли, чай и кофе. Предполагается и производство сувенирной продукции — игрушек, одежды, зонтов и рюкзаков.
По данным агентства «Москва», заявку ООО «Макдоналдс» подало 30 мая 2022 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит американской McDonald's Corporation.
В список заявок McDonald's на регистрацию брендов входят:
- «Только так»,
- «Весело и вкусно»,
- «Тот самый»,
- «Свободная касса»,
- «Это он»,
- «Точно он»,
- «Компас»,
- «Наше место».
Напомним, что 19 мая стало известно о том, что McDonald's продает бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору. В дальнейшем сеть будет развиваться под новым брендом.