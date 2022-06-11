Когда откроется экс-«Макдоналдс» в Петербурге и что в нем изменится. Отвечают сотрудники ресторанов

Фото: Виталий Смольников/ТАСС Поделиться Поделиться





Открытие бывшего российского «Макдоналдса» стало поистине вопросом государственной важности. Его держали на контроле и комментировали главы столицы и Подмосковья, в то время, как сама компания и ее новый российский владелец, держали интригу, как могли. Отчаявшись от бесконечного количества слухов «Фонтанка» в роли соискателя сходила на собеседования в рестораны сети и рассказывает все, что известно о работе экс-«Макдоналдса» в Петербурге его сотрудникам.



Название

Величайшая загадка человечества. Сотрудники утверждают, что оно станет известно в ближайшее время. Когда наш корреспондент заикнулся про «Вкусно и весело», менеджер отмел это, как неподтвержденную информацию. «Сплетен много, ждем официальную информацию», — сказала руководитель одного из ресторанов в центре города.



Уже известен официальный логотип, и он вызвал бурные дискуссии в Сети. Помимо него, компания зарегистрировала не менее восьми брендов, один из которых, в теории, может стать новым названием сети.



Также в пятницу, 10 июня заработало старое приложение «Макдоналдса» под новым названием «Мой бургер». Тем, у кого приложение уже было установлено, телефоны предложили обновить, и оно явилось уже в новой ипостаси. В компании сообщили журналистам, что оно временное, для пользователей. Там же рассказали, что все накопленные бонусы сохранились и ими будет можно воспользоваться после возобновления работы ресторанов.

Когда откроется первый ресторан в Петербурге

Если не учитывать, что работающие по франшизе точки на вокзалах и в аэропортах двух столиц не закрывались, открытие первых 15 ресторанов в Москве и Подмосковье запланировано на 12 июня.



Как сообщили корреспонденту «Фонтанки» на собеседовании в одном из ресторанов на юге города, рестораны будут открываться постепенно. Первое предприятие в Петербурге откроется 20 июня. В другом ресторане в центре города отметили, что «точной даты нет», но дали понять, что оно не за горами. «Все готово почти у нас», — подчеркнула руководитель заведения.

Как изменится меню

Как говорят, меню практически не изменится, но из него исчезнут некоторые позиции, которые «принадлежат корпорации «Макдоналдс»». Предполагается, что исчезнуть из продажи могут бургеры Биг Тейсти, Биг Мак и мороженое МакФлурри. У остальных исчезнет приставка «Мак». Так, «Макнаггетсы» станут «наггетсами» и далее по списку.



«Бигмака точно не будет у нас. Это бренд «Макдональдса», — подтвердила руководитель одного из центральных ресторанов. Вероятность, что блюдо просто переименуют, мала. «Самого [бигмака] тоже не будет», — уточнила она. Глобальных изменений не будет. «Какая-то мороженка останется», — заверили корреспондента.

Форма сотрудников

Два комплекта формы выдадут бесплатно. «Будете сдавать, когда уволитесь», — предупредили корреспондента при приеме на работу. Менять ее не будут. «Переходили недавно на новую форму — буквально в сентябре, есть запасы», — уточнила руководитель ресторана. Сама она при этом была в футболке серого цвета, на рукаве еще красовался прежний логотип сети. Однако, по данным 47news, с формы символику все же уберут.



Знаменитых серо-желтых носков уже тоже давно нет в помине. «Черные носки у нас», — прокомментировала сотрудник экс-«Макдоналдс».

От самого сотрудника требуется черная обувь без каблука. «Для девушек макияж умеренный, ногти короткие, маникюр нельзя», — на всякий случай предупредили корреспондента.

Зарплата

Трудовой договор с новыми работниками подписывает ООО «Система ПБО», именно так со 2 июня называется ООО «Макдоналдс».

Корреспондент «Фонтанки» пробовался на сотрудника, работающего за кассой и в зале. Ему сообщили, что ставка единая по всем ресторанам и она не изменится в связи с тем, что сетью теперь будет владеть другая компания, — 188 рублей в час, но до вычета налогов. То есть, за месяц работы при графике 40 часов в неделю новичок получит на руки примерно 27 тысяч рублей.



Аналогичная ставка будет у начинающего сотрудника, если он будет работать на кухне — на заготовке полуфабрикатов или приготовлении картофеля-фри. Обучение длится от 4 до 6 дней, оно оплачивается. Также придется пройти медкомиссию для получения санитарной книжки — это займет 2 недели — тоже за счет работодателя.

График и количество часов можно определить самостоятельно. Но если сотрудник работает полную рабочую неделю (пять дней по 8 часов), он может рассчитывать на премию 5 тысяч рублей. Есть также премии за дополнительную работу по вызову руководителя. За это платят дополнительно 12 тысяч рублей в месяц.

«Карьерный рост может быть быстрый», — пообещала директор ресторана. Следующая ступень — инструктор по обучению. Далее — менеджер ПБО. Но ставку для них на собеседовании не назвали.

По словам директора ресторана, старым сотрудникам условия не ухудшали. «Открываем заново, считайте другой компанией, а все льготы остаются, даже премии не урезали. Пока изменений нету, что будет дальше посмотрим», — сказала она.



Также для работников предусмотрен бесплатный обед. Ну, почти бесплатный: за него вычитают рублей 100 в день. Что войдет в обед, на собеседовании не уточнили. «Что-то новое может введут», — сказала руководитель ресторана.

Интенсивность работы

Менеджер одного из ресторанов спросил нашего корреспондента, насколько он готов к тяжелой работе. «Когда мы закрывались, в марте, в каждом «Макдональдсе» были полные залы. В последний рабочий день, в воскресенье, мы (Имеется в виду один ресторан, средний по площади — Прим. ред.) обслужили две тысячи гостей. У нас была дневная выручка больше миллиона чистыми. За час готовили более 500 бургеров», — начал он страшилку.

В обычные дни, по его словам, ресторан обслуживает в среднем полторы тысячи гостей, по 150–160 в час. В пиковые часы из под рук сборщиков вылетает по 250 бургеров в час. Каждого клиента обслуживают за 118 секунд, чем менеджер очень гордится, но до идеала его подопечным нужно стать еще на 28 секунд быстрее.



«Нужно быть морально готовым к этому и физически. Мало того, сделать все быстро и качественно. Когда мы закрывались — это у нас не получалось. Гость мог ждать по 45 минут», — припомнил он.



Евгения Горбунова, Евгений Гордиенко, Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"

Справка: McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. Фирме пришлось закрыть рестораны в обеих странах. В результате приостановки работы сеть фастфуда потеряла 28% прибыли.

После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО «СПП»). В середине мая американская компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности, владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно ему в результате и перешла сеть. ФАС одобрила сделку с компанией «Клуб-Отель». Она раньше принадлежала Светлане Говор, но с 31 мая — на 100% в собственности Александра Говора.

При этом главным действующим лицом остается компания-преемник, которая до 2 июня носила название ООО «Макдоналдс». Сейчас оно изменено на ООО «Система ПБО». Она активно набирает сотрудников.

