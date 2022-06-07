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    В Москве назвали дату открытия первых 15 точек нового McDonald's

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    16 комментариев

    Первые 15 точек McDonald's под новым брендом откроются в Москве и области 12 июня, сообщили в пресс-службе компании. Ранее была информация, что в указанную дату в столице заработает лишь один ресторан обновленного McDonald's.

    «Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России. О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно», — уточнили в пресс-службе McDonald's агентству РИА Новости во вторник, 7 июня.

    Накануне российский McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию одного из возможных вариантов нового логотипа. Помимо него, компания зарегистрировала не менее восьми брендов, один из которых, в теории, может стать новым названием сети.

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    Комментарии (16)

    Дежурный по объединению
    Ура! Булки с котлетами скоро импортозаместим! Чуть позже - гвозди, затем подшипники! Или нет! Сначала "москвич", потом гвозди!
    Runtime
    Может хватит называть не понятно что Макдональдс?
    своих не бросаем
    жуй и иди
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