В Москве назвали дату открытия первых 15 точек нового McDonald's

Первые 15 точек McDonald's под новым брендом откроются в Москве и области 12 июня, сообщили в пресс-службе компании. Ранее была информация, что в указанную дату в столице заработает лишь один ресторан обновленного McDonald's.
«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России. О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно», — уточнили в пресс-службе McDonald's агентству РИА Новости во вторник, 7 июня.
Накануне российский McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию одного из возможных вариантов нового логотипа. Помимо него, компания зарегистрировала не менее восьми брендов, один из которых, в теории, может стать новым названием сети.