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    «Мой бургер» есть, нельзя съесть. Приложение McDonald's сменило название

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    8 комментариев

    Приложение бывшего McDonald's обновилось и теперь называется «Мой бургер». «Фонтанка» убедилась в этом 10 июня.

    При входе приложение предлагает выбрать город и зарегистрироваться, однако сообщение с кодом на телефон не приходит. Меню также не работает. Неважно, в каком субъекте пользователь пытается сделать заказ. Судя по стартовой странице приложения, блюда остались неизменными. Предприятие, к примеру, анонсирует выпуск двойного чизбургера. Кроме того, через приложение можно заполнить анкету и попробовать встать у «свободной кассы». Рестораны ищут работника бригады подготовки и открытия, специалиста отдела кадров, сменного техника и менеджера-стажера.

    Ранее сообщалось, что первые 15 точек ребрендированного McDonald's откроются в столице 12 июня. Отечественная сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию одного из возможных вариантов нового логотипа. Помимо него, компания зарегистрировала не менее восьми брендов, один из которых в теории может стать новым названием сети.

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    Комментарии (8)

    EveReady
    Надо понимать, что этот проект не Мак, а бургерные на бывших площадках Мака, так что былого ждать не приходится. Эрзац.
    angel of death
    будет смешно, если появится надпись о том, что свой заказ вы можете получить в ЕС =)
    Vovan De Mort
    макдональдс убирайся в канаду
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