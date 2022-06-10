«Мой бургер» есть, нельзя съесть. Приложение McDonald's сменило название

Приложение бывшего McDonald's обновилось и теперь называется «Мой бургер». «Фонтанка» убедилась в этом 10 июня.
При входе приложение предлагает выбрать город и зарегистрироваться, однако сообщение с кодом на телефон не приходит. Меню также не работает. Неважно, в каком субъекте пользователь пытается сделать заказ. Судя по стартовой странице приложения, блюда остались неизменными. Предприятие, к примеру, анонсирует выпуск двойного чизбургера. Кроме того, через приложение можно заполнить анкету и попробовать встать у «свободной кассы». Рестораны ищут работника бригады подготовки и открытия, специалиста отдела кадров, сменного техника и менеджера-стажера.
Ранее сообщалось, что первые 15 точек ребрендированного McDonald's откроются в столице 12 июня. Отечественная сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию одного из возможных вариантов нового логотипа. Помимо него, компания зарегистрировала не менее восьми брендов, один из которых в теории может стать новым названием сети.