Был Levi's, стал JNS. Вместо магазинов американской марки в России будут работать джинсовые мультибренды

Один из магазинов джинсового бренда Levi's открылся в Москве под брендом JNS. Владелец точки, связанный с дистрибьютором спортивной одежды Lestate, выкупил права аренды, сток и договаривается о покупке других магазинов Levi's.

Производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (бренд Levi's), ранее заявивший об уходе из России, договорился о продаже прав аренды и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate. Об этом 21 июля сообщает РБК.



Магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве уже возобновил работу под брендом JNS.



Управляет точкой ООО «Спорт Поинт», которому также принадлежит одноименная сеть из десяти мультибрендовых магазинов спортивной одежды и обуви в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и на территории СНГ. В ассортименте сети бренды Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Puma. Компания связана с дистрибьютором спортивной одежды Lestate. Компания договаривается о покупке и других точек Levi's, сообщил представитель дистрибьютора.

