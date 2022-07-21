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    Был Levi's, стал JNS. Вместо магазинов американской марки в России будут работать джинсовые мультибренды

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    Один из магазинов джинсового бренда Levi's открылся в Москве под брендом JNS. Владелец точки, связанный с дистрибьютором спортивной одежды Lestate, выкупил права аренды, сток и договаривается о покупке других магазинов Levi's.

    Производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (бренд Levi's), ранее заявивший об уходе из России, договорился о продаже прав аренды и части товарного стока российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate. Об этом 21 июля сообщает РБК.

    Магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве уже возобновил работу под брендом JNS.

    Управляет точкой ООО «Спорт Поинт», которому также принадлежит одноименная сеть из десяти мультибрендовых магазинов спортивной одежды и обуви в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и на территории СНГ. В ассортименте сети бренды Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Puma. Компания связана с дистрибьютором спортивной одежды Lestate. Компания договаривается о покупке и других точек Levi's, сообщил представитель дистрибьютора.

    По информации «Фонтанки», с петербургскими ТЦ пока окончательной договоренности нет, а значит, и сроков открытия точек. «Бренд Levi’s находится на стадии переговоров», — сообщили в пресс-службе «Адамант». Топ-менеджер еще одного ТРЦ сообщил, что пока определенности с перезапуском Levi's нет, переуступка не обсуждается. «Скорее, просто продадут товар российскому юрлицу, а договоры он сам будет переделывать [договоры на себя]», — сказал собеседник «Фонтанки».

    Lestate намерена сохранить максимальные объемы Levi's в точках JNS, но под этим брендом будет развиваться мультибрендовая сеть. После распродажи стоков Levi's компания рассматривает как прямые поставки продукции производителя, так и параллельный импорт.

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