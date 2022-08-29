«Добрый» вместо колы, Rich вместо Schweppes. «Фонтанка» показывает, как будет выглядеть обновленная линейка лимонадов Coca-Cola

Аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite будут продавать в российских магазинах под брендом «Добрый», а лимонады Schweppes — под брендом Rich. Об этом рассказал «Фонтанке» один из ретейлеров, ознакомившийся с презентацией компании. По его словам, отгрузки начнутся в течение недели.
Продукция будет поставляться как в пластиковых бутылках, так и жестяных банках. Под маркой «Добрый» будут вкусы колы, апельсина, лимона-лайма, а также манго-маракуйи. Под маркой Rich — тоник и биттер.
Ранее сообщалось, что отгрузки лимонадов Coca-Cola прекратились в июне 2022 года. По данным «Фонтанки», российскому филиалу пришлось заново разрабатывать формулу концентрата, так как отгрузки оригинальной эссенции прекратились. «Колу сделали похожую на то, что было. Два месяца искали концентрат, вроде нашли», — отмечает собеседник издания.
О том, что напиток Coca-Cola теперь будет называться «Добрый кола», на прошлой неделе рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Собеседники «Фонтанки» отмечали, что ожидают его поступления в продажу в ближайшее время.