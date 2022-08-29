«Добрый» вместо колы, Rich вместо Schweppes. «Фонтанка» показывает, как будет выглядеть обновленная линейка лимонадов Coca-Cola

Аналоги лимонадов Coca-Cola, Fanta, Sprite будут продавать в российских магазинах под брендом «Добрый», а лимонады Schweppes — под брендом Rich. Об этом рассказал «Фонтанке» один из ретейлеров, ознакомившийся с презентацией компании. По его словам, отгрузки начнутся в течение недели.



Продукция будет поставляться как в пластиковых бутылках, так и жестяных банках. Под маркой «Добрый» будут вкусы колы, апельсина, лимона-лайма, а также манго-маракуйи. Под маркой Rich — тоник и биттер.