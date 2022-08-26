Coca-Cola возобновит поставки газировки до конца недели. Известно и новое название

Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до конца этой недели. Об этом «Фонтанке» рассказали 26 августа в одной из федеральных сетей. В ближайшее время ожидают начала отгрузок и региональные сети, добавил один из петербургских ретейлеров.



Собеседники «Фонтанки» не стали раскрывать новый бренд напитка, сославшись на договоренность о неразглашении. Как сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, напиток теперь будет называться «Добрый кола», передает «Интерфакс».

