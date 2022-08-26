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    Coca-Cola возобновит поставки газировки до конца недели. Известно и новое название

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    Coca-Cola возобновит поставки газировки в российскую розницу до конца этой недели. Об этом «Фонтанке» рассказали 26 августа в одной из федеральных сетей. В ближайшее время ожидают начала отгрузок и региональные сети, добавил один из петербургских ретейлеров.

    Собеседники «Фонтанки» не стали раскрывать новый бренд напитка, сославшись на договоренность о неразглашении. Как сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, напиток теперь будет называться «Добрый кола», передает «Интерфакс».

    Продажи будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. Собеседники «Фонтанки» подтверждают, что производитель переоформил договоры с контрагентами на компанию «Мултон партнерс» (ранее «Кока-кола Эйчбиси Евразия»).

    Напомним, Coca-Cola остановила отгрузки сетям своих напитков в начале лета. Ранее Pepsi тоже перевела свою линейку лимонадов под локальные бренды.

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