Прощай, Valio, привет, Viola. Что предлагают россиянам под брендом плавленого сырка

«Фонтанка.ру»

Valio в России больше нет. Как следует из данных СПАРК, в начале октября ООО «Валио» сменило название на ООО «Виола». Продукция компании под новым брендом начала появляться на полках магазинов еще с конца лета. Как изменится ассортиментная линейка и что станет с «финским качеством», узнала «Фонтанка».

Превращение Valio в Viola стало результатом смены собственников. После начала спецоперации на Украине финская компания заявила о намерении покинуть российский рынок, а затем продала свою российскую «дочку» мясному производителю «Велком». По данным СПАРК, совладелице «Велком» Раисе Деминой на 100 % принадлежит финское Rushold M Oy, которое, в свою очередь, владеет ООО «Виола».



Потери

Новому собственнику перешли собственный завод в Подмосковье, команда из 400 человек, а также права на бренд Viola, под которым до этого выпускался плавленый сыр. Договоры на контрактное производство сохранили с шестью из девяти партнеров, включая завод «Галактика» в Ленобласти.

Ассортимент тоже сократился. Как рассказала представитель Viola Анастасия Волкова в ходе пресс-тура 14 октября, сейчас компания выпускает около 100 наименований продуктов. Для сравнения: до ухода финского концерна из России в портфеле было 180 позиций.



Исчезли из продажи те товары, которые импортировались из Финляндии, — безлактозная продукция, кисели, глеги и мороженое. Также исчезли мороженое, сливки 36 % жирности и классический творог, которые выпускались в России по контракту. По словам представителя Viola, их объемы продаж были невелики и компания решила сконцентрироваться на более востребованных продуктах. Но перезапуск производства в будущем не исключен.

Viola продолжает выпускать молоко, сливки, плавленые, творожные, полутвердые и твердые сыры, густые и питьевые йогурты, творог, сметану. Для них стандарты качества и рецептура остались неизменными, подчеркивает представитель компании. Но для этого Viola и ее партнерам пришлось потрудиться.



Форсированное импортозамещение

Замену фруктово-ягодным наполнителям, которые частично поставлялись из Финляндии, пришлось искать в России и везти из других стран. На выручку пришли контрагенты, с которыми компания уже работала, так что вкусы не поменялись, подчеркивают в Viola. При этом поставки из-за рубежа осложняет тот факт, что металлическую тару иностранные таможни иногда считают продуктом двойного назначения и неохотно пропускают через границу, рассказала Ольга Шилова, директор по производству «Галактики». Но пока удается договариваться с обещанием, что всё вернут поставщику.



Есть и проблемы с упаковкой — из-за них Viola летом временно остановила производство питьевых йогуртов. В результате удалось найти замену, но объем бутылочки сократился — с 330 до 280 г. «Но цена снизилась пропорционально», — подчеркивает Анастасия Волкова.

После ухода из России производителя упаковки Tetra Pak ее российский завод продолжил работу, но пропала та часть линейки, которая привозилась из-за границы. Замену ищут в России и Китае, а также ввозят через параллельный импорт, говорит Ольга Шилова. Однако две производственных линии Tetra Pak на предприятии «Галактики» всё еще находятся в простое. Запустить их планируется до конца года — сейчас идет переналадка оборудования под альтернативную упаковку.



Технологии производства не менялись. Наследники финского бренда решили также оставить в силе требования к поставщикам молочного сырья, включая этические нормы по содержанию коров: Viola вслед за Valio не поощряет привязное содержание стада, купирование хвостов и избыточное использование антибиотиков. Производство контролируют специалисты, которые проходили обучение в Финляндии.

Преемственность постарались подчеркнуть и в дизайне упаковки. Цветовая гамма сохранилась, логотип тоже весьма схож — белые буквы на темно-синем фоне, только вместо Valio — Viola. Баночки с йогуртами Laplandia, которые разрабатывались специально для российского рынка, и вовсе не изменились. Под этим же брендом теперь будут выпускаться сыры, ранее известные россиянам под маркой Oltermanni.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больше будет, дешевле — нет



Viola уже работает над расширением ассортимента. Пока линейка йогуртов Laplandia пополнилась двумя новыми вкусами. Следующий шаг — импортозамещение исчезнувших товаров. Вероятно, в первую очередь будет налажен выпуск безлактозной продукции. Но когда и под каким брендом — представитель компании не уточнила. Также производитель прорабатывает возможность запуска линейки твердых сыров, например пармезана, или свежих сортов типа моцареллы. «Этот сегмент пустует, а у нас есть экспертиза, есть технологи, которые прошли обучение в Финляндии и понимают, как это сделать», — отметила Анастасия Волкова.

По ее словам, в 2022 году драматичного падения продаж Viola-Valio не произошло. Тот факт, что на полках сетей стало меньше продукции компании, она объясняет логистическими сложностями и перебоями из-за дефицита упаковки. Однако несколько ретейлеров, работающих на рынке Петербурга, рассказали «Фонтанке», что сократили закупки Valio-Viola из-за ценовой политики бренда: потребители сейчас предпочитают более дешевые товары.

