Прощай, Valio, привет, Viola. Что предлагают россиянам под брендом плавленого сырка

«Фонтанка.ру»
Valio в России больше нет. Как следует из данных СПАРК, в начале октября ООО «Валио» сменило название на ООО «Виола». Продукция компании под новым брендом начала появляться на полках магазинов еще с конца лета. Как изменится ассортиментная линейка и что станет с «финским качеством», узнала «Фонтанка».
Превращение Valio в Viola стало результатом смены собственников. После начала спецоперации на Украине финская компания заявила о намерении покинуть российский рынок, а затем продала свою российскую «дочку» мясному производителю «Велком». По данным СПАРК, совладелице «Велком» Раисе Деминой на
Потери
Новому собственнику перешли собственный завод в Подмосковье, команда из 400 человек, а также права на бренд Viola, под которым до этого выпускался плавленый сыр. Договоры на контрактное производство сохранили с шестью из девяти партнеров, включая завод «Галактика» в Ленобласти.
Ассортимент тоже сократился. Как рассказала представитель Viola Анастасия Волкова в ходе пресс-тура 14 октября, сейчас компания выпускает около 100 наименований продуктов. Для сравнения: до ухода финского концерна из России в портфеле было 180 позиций.
Исчезли из продажи те товары, которые импортировались из Финляндии, — безлактозная продукция, кисели, глеги и мороженое. Также исчезли мороженое, сливки
Viola продолжает выпускать молоко, сливки, плавленые, творожные, полутвердые и твердые сыры, густые и питьевые йогурты, творог, сметану. Для них стандарты качества и рецептура остались неизменными, подчеркивает представитель компании. Но для этого Viola и ее партнерам пришлось потрудиться.
Форсированное импортозамещение
Замену фруктово-ягодным наполнителям, которые частично поставлялись из Финляндии, пришлось искать в России и везти из других стран. На выручку пришли контрагенты, с которыми компания уже работала, так что вкусы не поменялись, подчеркивают в Viola. При этом поставки из-за рубежа осложняет тот факт, что металлическую тару иностранные таможни иногда считают продуктом двойного назначения и неохотно пропускают через границу, рассказала Ольга Шилова, директор по производству «Галактики». Но пока удается договариваться с обещанием, что всё вернут поставщику.
Есть и проблемы с упаковкой — из-за них Viola летом временно остановила производство питьевых йогуртов. В результате удалось найти замену, но объем бутылочки сократился — с 330 до 280 г. «Но цена снизилась пропорционально», — подчеркивает Анастасия Волкова.
После ухода из России производителя упаковки Tetra Pak ее российский завод продолжил работу, но пропала та часть линейки, которая привозилась из-за границы. Замену ищут в России и Китае, а также ввозят через параллельный импорт, говорит Ольга Шилова. Однако две производственных линии Tetra Pak на предприятии «Галактики» всё еще находятся в простое. Запустить их планируется до конца года — сейчас идет переналадка оборудования под альтернативную упаковку.
Технологии производства не менялись. Наследники финского бренда решили также оставить в силе требования к поставщикам молочного сырья, включая этические нормы по содержанию коров: Viola вслед за Valio не поощряет привязное содержание стада, купирование хвостов и избыточное использование антибиотиков. Производство контролируют специалисты, которые проходили обучение в Финляндии.
Преемственность постарались подчеркнуть и в дизайне упаковки. Цветовая гамма сохранилась, логотип тоже весьма схож — белые буквы на темно-синем фоне, только вместо Valio — Viola. Баночки с йогуртами Laplandia, которые разрабатывались специально для российского рынка, и вовсе не изменились. Под этим же брендом теперь будут выпускаться сыры, ранее известные россиянам под маркой Oltermanni.
Больше будет, дешевле — нет
Viola уже работает над расширением ассортимента. Пока линейка йогуртов Laplandia пополнилась двумя новыми вкусами. Следующий шаг — импортозамещение исчезнувших товаров. Вероятно, в первую очередь будет налажен выпуск безлактозной продукции. Но когда и под каким брендом — представитель компании не уточнила. Также производитель прорабатывает возможность запуска линейки твердых сыров, например пармезана, или свежих сортов типа моцареллы. «Этот сегмент пустует, а у нас есть экспертиза, есть технологи, которые прошли обучение в Финляндии и понимают, как это сделать», — отметила Анастасия Волкова.
По ее словам, в 2022 году драматичного падения продаж Viola-Valio не произошло. Тот факт, что на полках сетей стало меньше продукции компании, она объясняет логистическими сложностями и перебоями из-за дефицита упаковки. Однако несколько ретейлеров, работающих на рынке Петербурга, рассказали «Фонтанке», что сократили закупки Valio-Viola из-за ценовой политики бренда: потребители сейчас предпочитают более дешевые товары.
«В отдельных категориях есть падение, возможно, связанное с покупательским поведением, экономией», — соглашается Анастасия Волкова. Но другие категории, например жирные йогурты, продолжают расти. Стагнацию в рознице компенсирует оживление в сегменте HoReCa. «Часть клиентов ушли из-за повышения цен, но появились и новые, которые потеряли поставщиков из-за их ухода с российского рынка. Сейчас работаем над частными рецептурами для больших корпоративных клиентов», — отмечает представитель компании. Переходить в более низкий ценовой сегмент компания не планирует — там слишком высокая конкуренция.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»