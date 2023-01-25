«Декатлон» продаёт свой бизнес в России и ищет покупателя

Французская торговая сеть спортивных товаров Decathlon намерена продать свой бизнес в России и уже начала поиски покупателя. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на рынке, в ночь на 25 января сообщает РБК.



Напомним, что вскоре после начала боевых действий на Украине французский ритейлер приостановил поставки товаров на российский рынок и закрыл все местные магазины.

