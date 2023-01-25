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    Экономика и санкции

    «Декатлон» продаёт свой бизнес в России и ищет покупателя

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    Французская торговая сеть спортивных товаров Decathlon намерена продать свой бизнес в России и уже начала поиски покупателя. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на рынке, в ночь на 25 января сообщает РБК.

    Напомним, что вскоре после начала боевых действий на Украине французский ритейлер приостановил поставки товаров на российский рынок и закрыл все местные магазины.

    По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Выручка компании за 2021 год составила 28,6 млрд рублей.

    О том, как закрывались магазины сети «Декатлон» в Петербурге минувшим летом, читайте на «Фонтанке».

    Decathlon — один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров. Компанию в 1976 году основал Мишель Леклерк — его семья, а также семья его кузена Жерара Мюлье — основные владельцы сети. Семье Мюлье принадлежат также сети Auchan и Leroy Merlin, которые продолжают работать в России.

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