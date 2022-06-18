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    «Декатлону» осталась неделя. Магазины закрываются

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    8 комментариев

    Объявление о закрытии магазина французской компании по торговле спорттоварами «Decathlon Парнас» читатели «Фонтанки» заметили 18 июня. «С 27 июня ваш магазин Decathlon Парнас временно закрывается», — гласит объявление.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    На сайте сети также есть информация о предстоящем закрытии. «26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России. <...> Начиная с 22:00, 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа магазинов. <...> Заказ в интернет-магазине decathlon.ru можно сделать до 22.00, 26 июня. <...> Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров. <...> До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только на возврат товаров», — сообщается в разделе «Часто задаваемые вопросы».

    На сайте приводится список магазинов, которые открыты до 26 июня включительно и «работают в обычном режиме». В Петербурге их четыре: «Декатлон Парнас», «Декатлон Охта», «Декатлон Пулково» и «Декатлон Жемчужина», что на улице Адмирала Трибуца.

    На главной странице сайта сети сообщается: «Интернет-магазин работает в обычном режиме. Срок доставки может быть увеличен». Однако корреспонденту «Фонтанки» сделать заказ не удалось: процесс остановился на стадии оформления.

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    В начале июня, как писала «Фонтанка», сеть запретила оформлять заказы на сайте. К тому моменту работающих магазинов в Петербурге осталось пять (до 24 февраля их было восемь), а полки уже были полупустыми.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (8)

    266188746
    Декатлон, Леруа, Икея - закрывали очень заметный круг потребностей, жаль, что остается только Леруа.
    275102528
    Россиянчики не достойны ни Декатлона, ни Икеи и т.п.
    Смотрите дальше телевизор.
    hal9000
    Да блин...хорош уже нафиг фигней заниматься..в декатлон ни депутаты не чиновники со своим целлюлитом не пользуется..даю цель для удара -перекройте нафиг мерседесы..вот и удар будет в точку..надо бить санкциями по мерседесам тойотам..короч всему премиум авто...затем дорогой парфюм и шмотки..особенно для их баб..
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