«Декатлону» осталась неделя. Магазины закрываются

Объявление о закрытии магазина французской компании по торговле спорттоварами «Decathlon Парнас» читатели «Фонтанки» заметили 18 июня. «С 27 июня ваш магазин Decathlon Парнас временно закрывается», — гласит объявление.

На сайте сети также есть информация о предстоящем закрытии. «26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России. <...> Начиная с 22:00, 26 июня работа интернет-магазина будет приостановлена, как и работа магазинов. <...> Заказ в интернет-магазине decathlon.ru можно сделать до 22.00, 26 июня. <...> Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров. <...> До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только на возврат товаров», — сообщается в разделе «Часто задаваемые вопросы».

На сайте приводится список магазинов, которые открыты до 26 июня включительно и «работают в обычном режиме». В Петербурге их четыре: «Декатлон Парнас», «Декатлон Охта», «Декатлон Пулково» и «Декатлон Жемчужина», что на улице Адмирала Трибуца.



На главной странице сайта сети сообщается: «Интернет-магазин работает в обычном режиме. Срок доставки может быть увеличен». Однако корреспонденту «Фонтанки» сделать заказ не удалось: процесс остановился на стадии оформления.

