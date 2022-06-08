«Может быть, завтра заработает». Магазин «Декатлон» запретил оформлять заказы на сайте

Магазины «Декатлон» в Петербурге дышат на ладан. Такими пустыми полки для товара были, пожалуй, только при монтаже.
Днем 8 июня выяснилось, что невозможно сделать заказ на сайте магазина — во всю ширину веб-страницы появилась растяжка с соответствующим уведомлением. Впрочем, компания сообщает, что эти неудобства временные, команда работает над решением проблемы и рекомендует сохранять заказы в корзине.
- К сожалению, по техническим причинам нет возможности сделать заказ в личном кабинете. Как долго продлится? Не знаю, ведутся технические работы, может быть, завтра [заработает]. Информации о временной приостановке работы магазинов пока нет, — рассказали журналисту «Фонтанки» на «горячей линии» магазина.
О том, что в магазине царит тоска и уныние, «Фонтанке» рассказали и читатели. Днем ранее они побывали в магазине ТЦ «Охта-молл».
- Мы искали специфическую обувь для занятий водным спортом, она находится в специальном отделе. И этого вида обуви оказалось всего две пары! На все полки — две штуки. И такая картина по всем специфическим товарам — практически пустые прилавки. Такая же картина с балетными тапочками. Чуть больше товаров в отделе для активного отдыха, например кроссовок много, полные ряды. И везде написано «Распродажа», но она какая-то ненастоящая, цены снижены буквально на двести рублей. Допустим, была куртка 3,5 тысячи рублей, стала 3,2. Покупателей мало, продавцы говорят, что магазины скоро закроют, но дата пока неизвестна, — рассказала читательница «Фонтанки» Мария.
До 24 февраля в Петербурге работали восемь магазинов французской компании по торговле спорттоварами, еще 52 магазина действовали по России, в общей сложности в них были задействованы 2,5 тысячи сотрудников. Горожане тепло отзывались о магазине, называя лучшей сетью в городе «в соотношении цена — качество».
Но вскоре из-за геополитического кризиса с поставками товара начались перебои, и 29 марта компания заявила, что приостанавливает деятельность в России до лучших времен.
Еще через неделю, 5 апреля, в компании заявили, что с 6 апреля закрывают магазин на Приморском проспекте в Петербурге. Причина все та же — «невозможность обеспечить поставки товаров». Работа остальных, в том числе и интернет-магазина, анонсировалась в обычном режиме.
На сегодняшний день в Петербурге все еще открыты и работают пять магазинов компании, два из них — на Коллонтай и Фучика — «временно закрыты».
Не внушает оптимизма и растяжка на весь сайт «Декатлона» в Сети: «Дорогие покупатели! Мы планируем временное закрытие магазинов. Проверяйте режим работы на странице магазина».
О том, какая судьба уготована «Декатлону», говорить журналистам в компании пока не готовы: телефоны ответственных за информирование служб на сайте отключены, в пресс-службе оперативно ответить на вопросы «Фонтанки» не смогли.