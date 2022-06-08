«Может быть, завтра заработает». Магазин «Декатлон» запретил оформлять заказы на сайте

Магазины «Декатлон» в Петербурге дышат на ладан. Такими пустыми полки для товара были, пожалуй, только при монтаже.

Днем 8 июня выяснилось, что невозможно сделать заказ на сайте магазина — во всю ширину веб-страницы появилась растяжка с соответствующим уведомлением. Впрочем, компания сообщает, что эти неудобства временные, команда работает над решением проблемы и рекомендует сохранять заказы в корзине.

О том, что в магазине царит тоска и уныние, «Фонтанке» рассказали и читатели. Днем ранее они побывали в магазине ТЦ «Охта-молл».

До 24 февраля в Петербурге работали восемь магазинов французской компании по торговле спорттоварами, еще 52 магазина действовали по России, в общей сложности в них были задействованы 2,5 тысячи сотрудников. Горожане тепло отзывались о магазине, называя лучшей сетью в городе «в соотношении цена — качество».



Но вскоре из-за геополитического кризиса с поставками товара начались перебои, и 29 марта компания заявила, что приостанавливает деятельность в России до лучших времен.



Еще через неделю, 5 апреля, в компании заявили, что с 6 апреля закрывают магазин на Приморском проспекте в Петербурге. Причина все та же — «невозможность обеспечить поставки товаров». Работа остальных, в том числе и интернет-магазина, анонсировалась в обычном режиме.

