Британскую Lush в России заменит новая косметическая сеть Oomph

Российский партнер британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров, которая в марте прекратила поставки продукции в РФ, запускает новый бренд косметики ручной работы Oomph. Первые магазины сети откроются уже в декабре — семь в Москве и один в Петербурге, на Невском проспекте, 32. Они займут площадки, где раньше располагались точки Lush. Как рассказал «Фонтанке» 23 ноября Дмитрий Азаров, в развитие бренда и производства он намерен вложить 100 миллионов собственных средств. Фабрика косметики уже запущена на заводе в Домодедово.

«У нас производство было в зачаточном состоянии. Как только мы поняли, что Lush в ближайшее время уже не вернется, мы его расширили и переформатировали. Начали готовить продукцию еще в мае», — рассказал Азаров. Как и прочие российские производители, Азаров столкнулся с проблемами поставок — сейчас гораздо сложнее получить и сырье, и бумагу для этикеток, и упаковку, чем это было до спецоперации. Но выход из положения все же удалось найти. «Поставщики сырья уже есть. У нас было 500 наименований ингредиентов, и поставщиков множество. Они и в России, есть и зарубежные, — поделился с «Фонтанкой» бизнесмен. — В магазинах нового бренда, которые откроются в декабре, будет полностью продукция собственного производства. Это будет первоначальная линейка, сейчас мы работаем над разработкой другой продукции. У Lush была примерно такая же линейка продуктов, как сейчас у нас», — подчеркнул предприниматель.

