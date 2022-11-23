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    Британскую Lush в России заменит новая косметическая сеть Oomph

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    Российский партнер британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров, которая в марте прекратила поставки продукции в РФ, запускает новый бренд косметики ручной работы Oomph. Первые магазины сети откроются уже в декабре — семь в Москве и один в Петербурге, на Невском проспекте, 32. Они займут площадки, где раньше располагались точки Lush.

    Как рассказал «Фонтанке» 23 ноября Дмитрий Азаров, в развитие бренда и производства он намерен вложить 100 миллионов собственных средств. Фабрика косметики уже запущена на заводе в Домодедово.

    «У нас производство было в зачаточном состоянии. Как только мы поняли, что Lush в ближайшее время уже не вернется, мы его расширили и переформатировали. Начали готовить продукцию еще в мае», — рассказал Азаров.

    Как и прочие российские производители, Азаров столкнулся с проблемами поставок — сейчас гораздо сложнее получить и сырье, и бумагу для этикеток, и упаковку, чем это было до спецоперации. Но выход из положения все же удалось найти.

    «Поставщики сырья уже есть. У нас было 500 наименований ингредиентов, и поставщиков множество. Они и в России, есть и зарубежные, — поделился с «Фонтанкой» бизнесмен. — В магазинах нового бренда, которые откроются в декабре, будет полностью продукция собственного производства. Это будет первоначальная линейка, сейчас мы работаем над разработкой другой продукции. У Lush была примерно такая же линейка продуктов, как сейчас у нас», — подчеркнул предприниматель.

    В планах у Азарова изменить и концепцию торговых точек. К примеру, бывший флагманский магазин Lush на Тверской расширят зоной кафе. Менять формат магазина на Невском пока не будут, поскольку не позволяет площадь.

    «Если этот формат удастся, естественно, будем открываться дальше и думать над форматом, но это уже следующий этап», — говорит Дмитрий Азаров.

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