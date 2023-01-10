В центре Петербурга чинили трубу, а нашли череп с круглым отверстием в темени

Сотрудникам ЖКС в Адмиралтейском районе Петербурга не удалось починить трубу. От котлована их подвинули сотрудники СК и полиции.
В единую службу 112 накануне около семи вечера поступило сообщение о находке во время ремонтных работ у дома 8 по Средней Подьяческой улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января. По предварительной информации, сотрудники ЖКС № 2 пригнали к дому экскаватор для того, чтобы подобраться к аварийной трубе. На глубине 1,5 метра в ковш попал человеческий череп. В нем нашли также отверстие круглой формы в области темени.
Останки направлены в морг на исследование.