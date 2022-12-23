В Минприроды призвали не покупать живых кроликов в подарок на Новый год

Минприроды России призвало отказаться от покупки кроликов — символа наступающего Нового 2023 года — в качестве подарка. В министерстве отметили, что такие решения часто принимаются импульсивно, в результате чего животные оказываются на улице и погибают.
В Минприроды призвали ответственно подходить к приобретению живого подарка, поскольку кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки, пишет 23 декабря ТАСС.
В минстерстве напомнили, что за жестокое обращение с животными в законодательстве предусмотрена отдельная статья.
Телеканал »Москва-24» сообщил, что спрос на покупку живых кроликов вырос в 10 раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.