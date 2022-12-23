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    В Минприроды призвали не покупать живых кроликов в подарок на Новый год

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    4 комментария

    Минприроды России призвало отказаться от покупки кроликов — символа наступающего Нового 2023 года — в качестве подарка. В министерстве отметили, что такие решения часто принимаются импульсивно, в результате чего животные оказываются на улице и погибают.

    В Минприроды призвали ответственно подходить к приобретению живого подарка, поскольку кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки, пишет 23 декабря ТАСС.

    В минстерстве напомнили, что за жестокое обращение с животными в законодательстве предусмотрена отдельная статья.

    Телеканал »Москва-24» сообщил, что спрос на покупку живых кроликов вырос в 10 раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!23 Дек 2022 в 01:17
    Весёлое вспомнилось..: СССР, СА, 18 лет, впервые в "зону" я пошёл, с двумя украинцами!) Они должны были мне всё что можно показать и.. объяснить, как Старшие Товарищи..) Идём по Лесу, я - внимаю всему, что рассказывают они и.., вдруг, уводят меня в сторону совсем.., достают откуда-то в Лесу - сковородку, сало и.. - всё что нужно для приготовления..! ) Оказывается, пока я их слушал и смотрел на то, что предстоит мне в Этом Лесу, не заметил я, как подобрали они зайца и утку дикую, убитых тем оружием, которое мы и обслуживали! ) Разумеется, я удивился! ) - Чему?! - Я не знал как реагировать на это, ведь в "зону" мы пришли совсем с другим Заданием!) - Посмеялись они над тобой?) - Да, подивились моей серьёзности! ) Приготовили - классно, но.. удивился тому, что Заяц.. - такой костлявый и не..съедобный(!)), а утка - понравилась! Много мяса и.. - мягкое..! Но это было.. - только начало Службы! ) Многое было - впереди..) - Не стал бы ты сейчас есть Кролика? - Ни разу!..) - Не угодишь тебе..)
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