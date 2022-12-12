В Петербурге наградили сто лучших молодых математиков страны

Студенты и аспиранты получили премию «Математическая прогрессия» за важные для общества исследования и вклад в науку в 2022 году.



Сто лучших молодых математиков страны ежегодно определяют при поддержке Российской академии наук. Проект учрежден в 2015 году компанией «Газпром нефть» и СПбГУ при участии обладателя медали Филдса Станислава Смирнова. Вместе с именной наградой студенты получают стипендии и гранты, за 8 лет их размер достиг почти 100 млн рублей.

