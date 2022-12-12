В Петербурге наградили сто лучших молодых математиков страны

Студенты и аспиранты получили премию «Математическая прогрессия» за важные для общества исследования и вклад в науку в 2022 году.
Сто лучших молодых математиков страны ежегодно определяют при поддержке Российской академии наук. Проект учрежден в 2015 году компанией «Газпром нефть» и СПбГУ при участии обладателя медали Филдса Станислава Смирнова. Вместе с именной наградой студенты получают стипендии и гранты, за 8 лет их размер достиг почти 100 млн рублей.
В этом году в числе лауреатов — победители международной математической олимпиады и призеры чемпионатов по программированию. Например, студенты Иван Гайдай-Турлов и Александр Гребенников поставили рекорд и набрали максимальный балл на математической олимпиаде среди 600 участников из 50 стран. А петербургские аспиранты Иван Бочков, Алексей Куликов и Даниил Нигомедьянов получили награды за исследования новых способов передачи цифровых данных, проекты в криптографии и решение гипотезы Валента про вероятностные аспекты рождения и смерти.
В дальнейшем победители «Математической прогрессии» смогут продолжать фундаментальные исследования или присоединиться к научным центрам технологических компаний.
«Вместе с математиками «Газпром нефть» работает над квантовыми технологиями, создает цифровые модели недр и развивает прикладные проекты в области искусственного интеллекта, — прокомментировал Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти». — Поддержка молодых ученых важна как для общества, так и для бизнеса, потому что именно математические науки вносят один из самых больших вкладов в технологические инновации».
«Недавно была история с расчетами для нефтедобычи, где требовалось перемножать матрицы, — пояснил Алексей Львов, студент 3-го курса СПбГУ, лауреат «Математической прогрессии», победитель международной математической олимпиады. — С числами нет разницы, в каком порядке их перемножать. А матрицы работают по-другому, если умножать подряд, то могут получаться гигантские вычисления и потери времени. Наша команда изменила порядок умножения, и получилась серьезная оптимизация. Решение ускорило алгоритм и сэкономило кучу денег».
Как подчеркнул Станислав Смирнов, важно, чтобы достижения лауреатов «Математической прогрессии» выходили за пределы исследовательской среды, работали в больших масштабах, в реальных проектах, в конкретных технологиях. «Это актуальные задачи, которые нужно решать, они интересны не только с математической точки зрения», — подчеркнул он.