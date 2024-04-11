Нейросеть для пользы общества. Названы лидеры молодёжного проекта социальных плакатов

Объявлены победители проекта «СделAI лучше» по созданию для Петербурга социальной рекламы с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Первое место по числу голосов заняла Арина Мамонтова из Санкт-Петербургского государственного экономического университета с работой «Наркотические махинации ведут к деформации». Лауреатом второй степени стала студентка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» София Заколпская с идеей «Рыбам нужен дом побольше». На третьем месте — Ирина Пешкова из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, предложившая больше внимания уделять вторичной переработке бумаги в работе «Позволь макулатуре переродиться».

А приз экспертного совета достался Евгении Добряковой из Университета ИТМО, которой удалось показать связь истории и современности под лозунгом «Достижения прошлого — основа будущего!».

Фото: «Наркотические махинации ведут к деформации» Фото: «Рыбам нужен дом побольше» Фото: «Позволь макулатуре переродиться» Фото: «Достижения прошлого — основа будущего!» Поделиться Поделиться





Оригинальные изображения лидеров проекта будут доработаны и станут основой социальной рекламы на улицах Петербурга уже в этом году. В базу идей будут внесены и работы других участников, отобранные жюри.

«Почти 300 студентов самых разных специальностей — от будущих дизайнеров до медиков и робототехников — приняли участие в проекте. Работы приятно удивили и подкрепили наше убеждение в том, что потенциал взаимодействия человека с искусственным интеллектом огромен. Уверен, полученный опыт пригодится участниками в учёбе и в жизни. А городу будет очень к лицу новая социальная реклама», — отметил Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу.

«Для нас это был первый и, без сомнения, увлекательный опыт, — прокомментировал Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга. — Запрос молодой аудитории на участие в общественно значимых проектах и желание осваивать передовые знания в области искусственного интеллекта сделали этот проект по-настоящему полезным. И лично для меня важен даже не столько рейтинг работ, сколько социологический срез, показавший, что мы попали в тренд и нужно продолжать экспериментировать в этом направлении. Мы будем и дальше искать новые подходы в коллаборации юных талантов с бесконечными возможностями современных технологий».