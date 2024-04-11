    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.22eur101.23

    Нейросеть для пользы общества. Названы лидеры молодёжного проекта социальных плакатов

    327

    Объявлены победители проекта «СделAI лучше» по созданию для Петербурга социальной рекламы с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

    Первое место по числу голосов заняла Арина Мамонтова из Санкт-Петербургского государственного экономического университета с работой «Наркотические махинации ведут к деформации».

    Лауреатом второй степени стала студентка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» София Заколпская с идеей «Рыбам нужен дом побольше».

    На третьем месте — Ирина Пешкова из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, предложившая больше внимания уделять вторичной переработке бумаги в работе «Позволь макулатуре переродиться».

    А приз экспертного совета достался Евгении Добряковой из Университета ИТМО, которой удалось показать связь истории и современности под лозунгом «Достижения прошлого — основа будущего!».

    ПоделитьсяПоделиться

    Оригинальные изображения лидеров проекта будут доработаны и станут основой социальной рекламы на улицах Петербурга уже в этом году. В базу идей будут внесены и работы других участников, отобранные жюри.

    «Почти 300 студентов самых разных специальностей — от будущих дизайнеров до медиков и робототехников — приняли участие в проекте. Работы приятно удивили и подкрепили наше убеждение в том, что потенциал взаимодействия человека с искусственным интеллектом огромен. Уверен, полученный опыт пригодится участниками в учёбе и в жизни. А городу будет очень к лицу новая социальная реклама», — отметил Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу.

    «Для нас это был первый и, без сомнения, увлекательный опыт, — прокомментировал Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга. — Запрос молодой аудитории на участие в общественно значимых проектах и желание осваивать передовые знания в области искусственного интеллекта сделали этот проект по-настоящему полезным. И лично для меня важен даже не столько рейтинг работ, сколько социологический срез, показавший, что мы попали в тренд и нужно продолжать экспериментировать в этом направлении. Мы будем и дальше искать новые подходы в коллаборации юных талантов с бесконечными возможностями современных технологий».

    Напомним, проект запустил Сбер совместно с правительством Санкт-Петербурга и партнёрами — вузами и профильными организациями в сфере рекламы — ко Дню российского студенчества. Участникам предлагалось создать уникальные концепции плакатов социальной направленности с помощью искусственного интеллекта, в частности бесплатной нейросети Kandinsky, на темы «Экология в городе», «Жизнь без наркотиков», «День рождения Петра Великого». Студенты петербургских вузов прислали почти 500 творческих работ.

    Экспертный совет отобрал 15 концепций, среди них по итогам открытого голосования были определены лидеры проекта.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close