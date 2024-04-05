Число вакансий в наукоемкой промышленности выросло за последний год в два раза, заявил руководитель центра инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин на ежегодной научной конференции для школьников, организованной Институтом химии Санкт-Петербургского государственного университета. Исходя из этого, именно такие компании будут главными работодателями для молодых ученых и инженеров в ближайшие 5–10 лет.
В научной конференции, приуроченной к 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, приняли участие школьники из 30 городов России и других стран — победители престижных конкурсов и олимпиад по химии. Их научные разработки оценивали эксперты СПбГУ и технологические компании, авторов 25 проектов отметили ученые из «Газпром нефти» — это работы по органической химии и молекулярной биологии.
Как отметил Михаил Никулин, руководитель центра инноваций «Газпром нефти», интерес компании не ограничивается только индустрией — это и энергетика, и медицина, и даже космос. «За наукоемкими направлениями будущее и спрос на специалистов данного профиля будет расти ближайшие 5–10 лет», — добавил он. «Газпром нефть» в свою очередь поддерживает науку и образование, выделяя более 46 млн рублей ежегодно на стипендии и гранты молодым ученым. Также Михаил Никулин предложил школьникам поступать на партнерские кафедры и магистратуры компании в вузах.
Директор Института химии СПбГУ Ирина Балова отметила, что такие мероприятия позволяют привлечь внимание школьников к актуальным задачам химии и обеспечивают более эффективную подготовку специалистов: «Очень важно, что молодые ребята проявляют интерес не просто к каким-то химическим элементам или темам, а затрагивают важные вопросы, связанные с экологией, разработкой безопасных и эффективных методов анализа веществ — это актуальные задачи современности».