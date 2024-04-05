    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    Энергетический Петербург

    Число вакансий в наукоемкой промышленности выросло за последний год в два раза

    148
    обсудить

    Число вакансий в наукоемкой промышленности выросло за последний год в два раза, заявил руководитель центра инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин на ежегодной научной конференции для школьников, организованной Институтом химии Санкт-Петербургского государственного университета. Исходя из этого, именно такие компании будут главными работодателями для молодых ученых и инженеров в ближайшие 5–10 лет.

    В научной конференции, приуроченной к 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, приняли участие школьники из 30 городов России и других стран — победители престижных конкурсов и олимпиад по химии. Их научные разработки оценивали эксперты СПбГУ и технологические компании, авторов 25 проектов отметили ученые из «Газпром нефти» — это работы по органической химии и молекулярной биологии.

    Как отметил Михаил Никулин, руководитель центра инноваций «Газпром нефти», интерес компании не ограничивается только индустрией — это и энергетика, и медицина, и даже космос. «За наукоемкими направлениями будущее и спрос на специалистов данного профиля будет расти ближайшие 5–10 лет», — добавил он. «Газпром нефть» в свою очередь поддерживает науку и образование, выделяя более 46 млн рублей ежегодно на стипендии и гранты молодым ученым. Также Михаил Никулин предложил школьникам поступать на партнерские кафедры и магистратуры компании в вузах.

    Директор Института химии СПбГУ Ирина Балова отметила, что такие мероприятия позволяют привлечь внимание школьников к актуальным задачам химии и обеспечивают более эффективную подготовку специалистов: «Очень важно, что молодые ребята проявляют интерес не просто к каким-то химическим элементам или темам, а затрагивают важные вопросы, связанные с экологией, разработкой безопасных и эффективных методов анализа веществ — это актуальные задачи современности».

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close