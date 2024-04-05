Число вакансий в наукоемкой промышленности выросло за последний год в два раза, заявил руководитель центра инноваций «Газпром нефти» Михаил Никулин на ежегодной научной конференции для школьников, организованной Институтом химии Санкт-Петербургского государственного университета. Исходя из этого, именно такие компании будут главными работодателями для молодых ученых и инженеров в ближайшие 5–10 лет.

В научной конференции, приуроченной к 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, приняли участие школьники из 30 городов России и других стран — победители престижных конкурсов и олимпиад по химии. Их научные разработки оценивали эксперты СПбГУ и технологические компании, авторов 25 проектов отметили ученые из «Газпром нефти» — это работы по органической химии и молекулярной биологии.