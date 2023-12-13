Сто лучших молодых математиков России получили награды в Петербурге

Сто лучших студентов и аспирантов российских вузов наградили научной премией «Математическая прогрессия». Стипендии и гранты получили молодые математики, которые побеждали в международных конкурсах и проводили успешные исследования.

Лучших молодых математиков в Петербурге награждают с 2015 года — тогда компания «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет учредили премию «Математическая прогрессия» по инициативе профессора Станислава Смирнова, лауреата премии Филдса.

Ежегодно лауреатов выбирают эксперты из СПбГУ и Российской академии наук. Вместе с наградой они получают гранты и стипендии на продолжение исследований и прикладные технологические разработки. Например, математики из СПбГУ участвуют в проектах «Газпром нефти» по развитию искусственного интеллекта.