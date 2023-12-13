Сто лучших молодых математиков России получили награды в Петербурге

Сто лучших студентов и аспирантов российских вузов наградили научной премией «Математическая прогрессия». Стипендии и гранты получили молодые математики, которые побеждали в международных конкурсах и проводили успешные исследования.
Лучших молодых математиков в Петербурге награждают с 2015 года — тогда компания «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет учредили премию «Математическая прогрессия» по инициативе профессора Станислава Смирнова, лауреата премии Филдса.
Ежегодно лауреатов выбирают эксперты из СПбГУ и Российской академии наук. Вместе с наградой они получают гранты и стипендии на продолжение исследований и прикладные технологические разработки. Например, математики из СПбГУ участвуют в проектах «Газпром нефти» по развитию искусственного интеллекта.
В 2023 году среди лауреатов — чемпион международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и победители Международного конкурса им. А. Мёбиуса Мария Досполова и Николай Борозенец. Премию также получили обладатели золотых медалей международной олимпиады для школьников в составе сборной России Алиса Волкова, Александр Гнусов, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов. Специальными наградами отмечены авторы научных работ по криптографии и биоинформатике.
«Работы наших лауреатов отмечаются специалистами во всем мире, — говорит научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Станислав Смирнов. — Сотрудничество с «Газпром нефтью» доказывает важность поддержки не только прикладных, но и теоретических исследований. Ведь бывает, что-то в математике изучается из любопытства, а потом это находит применение через десятки лет. Например, так были придуманы алгоритмы цифровой фотографии. Также и научные работы сегодняшних победителей станут фундаментом для будущих открытий».
Заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль подчеркнул, что этой премией отмечаются достижения математиков — от первокурсников до кандидатов наук. «Помимо стипендий и грантов, «Газпром нефть» привлекает талантливую молодежь к решению практических задач в области искусственного интеллекта и цифровых моделей сложных систем», — добавил он.