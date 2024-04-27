В Петербурге объявили победителей всероссийской олимпиады для школьников «Умножая таланты»

В Петербурге назвали победителей и призеров интеллектуального турнира «Умножая таланты»: награды получили старшеклассники из Петербурга, Омска, Оренбурга, Муравленко, Ноябрьска и поселка Пангоды на Ямале.



Главная награда турнира — до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО, СПбГУ, Высшую школу экономики и ведущие вузы. В этом году жюри нужно было выбрать из 3 тысяч участников.



«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке одаренных школьников. организованный компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В рамках конкурса школьники с 8-го по 11-й класс решают задачи по математике, химии, физике и другим техническим предметам, а в финале работают над инженерным или научным проектом в области робототехники, 3D-печати и цифровых сервисов.

