В Петербурге объявили победителей всероссийской олимпиады для школьников «Умножая таланты»

В Петербурге назвали победителей и призеров интеллектуального турнира «Умножая таланты»: награды получили старшеклассники из Петербурга, Омска, Оренбурга, Муравленко, Ноябрьска и поселка Пангоды на Ямале.
Главная награда турнира — до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО, СПбГУ, Высшую школу экономики и ведущие вузы. В этом году жюри нужно было выбрать из 3 тысяч участников.
«Умножая таланты» — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке одаренных школьников. организованный компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В рамках конкурса школьники с 8-го по 11-й класс решают задачи по математике, химии, физике и другим техническим предметам, а в финале работают над инженерным или научным проектом в области робототехники, 3D-печати и цифровых сервисов.
Среди проектов, которые подготовили призеры, например, использование AR-технологий для поиска подземных коммуникаций или проект по определению оптимального расположения нефтяных скважин.
Помимо бонусных баллов к ЕГЭ призеры смогут пройти ряд мастер-классов от «Газпром нефти» и поработать в стартап-акселераторе компании.
— То, что призеры получают дополнительные баллы к единому государственному экзамену, становится для них еще одной мотивацией, — говорит Александр Дыбаль, начальник департамента корпоративных коммуникаций и регионального развития «Газпром нефти». — А мы следим за развитием самых перспективных ребят и рассматриваем их как наш кадровый резерв.
Как отметил Алексей Итин, представитель приемной комиссии Университета ИТМО, экономика нуждается в высококлассных специалистах в проектировании, разработке и эксплуатации сложных технических решений. Поэтому в этом году ИТМО совместно со специалистами «Газпром нефти» реализует образовательные треки по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям.