Школьники, увлеченные наукой, смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ на олимпиаде

Начался прием заявок на олимпиаду для старшеклассников «Умножая таланты» — решая задачи по математике, химии, информатике и смежным наукам, школьники могут заработать до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ для поступления в вузы — партнеры проекта.
В олимпиаде принимают участие ученики 8–11-х классов, которые решают комбинированные кейсы по разным предметам. В финале выполняется подготовка инженерного или научного проекта в составе команды. При регистрации можно выбрать одно из трех направлений: цифровые технологии в нефтегазовой сфере, нефтехимия, математическое моделирование в нефтегазовой сфере.
«Умножая таланты» — не классическая олимпиада, а полноценная программа поддержки талантливой молодежи, — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». — Мы не проверяем знания, а помогаем ребятам из регионов сделать шаг в большую науку — пройти путь от школы до лучших вузов и научных центров. Поэтому участники не просто решают задачи, а вместе с экспертами разрабатывают проекты, участвуют в мозговых штурмах и знакомятся с интересными экспертами. В результате формируется интересная и конкурентная среда, в которой каждый талантливый школьник может успешно реализовать себя, создавая то, что в последующем может воплотиться в труд всей его жизни».
Партнерами проекта выступают СПбГУ, СПбПУ, ИТМО и другие вузы из пяти регионов страны. Кроме баллов к ЕГЭ призеры получают образовательную и карьерную поддержку. Интеллектуальный турнир организован компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».